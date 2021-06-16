Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan Başmüftülüğü'nü ziyaret etti

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Haci Aliş'i ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Hem eğitim hem din hizmetleri noktasında imkanlarımızı sizlerle birlikte değerlendirmeye gayret edeceğiz" dedi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Haci Aliş'i ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Hem eğitim hem din hizmetleri noktasında imkanlarımızı sizlerle birlikte değerlendirmeye gayret edeceğiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan programı kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanları Başmüftülüğü'nü ziyaret etti. Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş ve Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmet ile görüşen Erbaş, Bulgaristan'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erbaş, yakın zamanda yeniden Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanları Başmüftülüğü'ne seçilen Aliş'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

"Her zaman yanınızdayız"

Erbaş, Bulgaristan'daki Müslümanların kendi içlerinden din hizmeti ve din eğitimi gibi çalışmaları yapacak insanları yetiştirmelerinin önemli olduğunu ifade ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Hem eğitim hem din hizmetleri noktasında imkanlarımızı sizlerle birlikte değerlendirmeye gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yalnız olmadığımızı hissediyoruz"

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ziyaretiniz buradaki Müslümanları motive ediyor. Biz yalnız olmadığımızı hissediyoruz" dedi.

Erbaş, ayrıca Filibe'de tarihi İmaret Camii ile Muradiye Camii'ni de ziyaret etti. Ardından Filibe Bölge Müftülüğü'ne geçen Erbaş, Bölge Müftüsü Taner Veli ile görüştü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı