Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bu suçu işleyenler inşallah en kısa zamanda bulunur"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bu suçu işleyenler inşallah en kısa zamanda bulunur"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir Müftülüğünün merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin, "Kim olursa olsun mabetlerin masuniyeti bizim inancımızda çok önemlidir.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:
23.05.2020 06:01 | Son Güncelleme: 23.05.2020 06:01

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir Müftülüğünün merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin, "Kim olursa olsun mabetlerin masuniyeti bizim inancımızda çok önemlidir. Dolayısıyla ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan kim olursa olsun mabetlere dokunmak çok büyük bir suçtur. Bu suçu işleyenler inşallah en kısa zamanda bulunur ve cezalarını alırlar." dedi.

Erbaş, TRT1'de yayınlanan Sahur Bereketi programına katılarak, İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasının çok üzüntü verici bir hadise ve en önemli değerlerinden birinin ezan, minareler ve camiler olduğunu belirterek, İstiklal Marşı'nın, "Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli: Değmesin ma'bedimin göğsüne na-mahrem eli! Bu ezanlar-ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli." kıtasını hatırlattı.

Namahrem elin sadece düşmanın, ülkenin dışındaki insanların elinin olmadığını belirten Erbaş, "İşte bir namahrem eli bizim minarelerimize değmiş oldu. Bu üzüntü verici. Merkezi ezan sistemimiz vardır çeşitli illerimizde. İstanbul'da pek yok yani ben burada her camiden hocalarımız kendi ezanlarını okurlar. Bir zamanlar bu sistem başlamış, bazen olumlu olmuş, bazen olumsuz olmuş. Ama şu anda bazı illerde bu devam ediyor. Kim tarafından yapıldığını bilemiyoruz. Şu anda istihbarat, emniyet, valilik, müftülüğümüz iş birliği ile araştırıyorlar. Nasıl yapıyorlarsa onu şu an ben bilemiyorum araştırıyoruz bir teknik sızıntı ile sabotaj yaparak minarelerdeki hoparlörlere müdahil oluyorlar ve oradan istedikleri gibi işte müziktir başka şeyler yayınlayabiliyorlar." diye konuştu.

"Bu şekilde adeta düşmanlık ve provokasyon yapmanın hiç kimseye faydası olmaz"

Erbaş, maalesef böyle bir durumda karşı karşıya olduklarını, devletin yetkili kurumlarının araştırmayı yaptığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"İnşallah en kısa zamanda bulunur, tespit edilir ve cezaları neyse hukuk karşısında, kanunlar karşısındaki cezaları onlara verilir. Bu cezaların da ben caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum. Belki bir terör faaliyeti bile olabilir, belki kendini bilmeyen birileri yapmış olabilir, bir cehalet eseri olabilir. Şu anda ortada net bir bilgi olmadığı için 'kim tarafından yapılmıştır' bunu söyleyecek durumda değiliz. İnşallah bizim ülkemizde bu güzel, şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu ülkemizde inancı ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun, ideolojik anlayışı ne olursa olsun hiç kimsenin böyle bir şeye tenezzül etmesini istemem. Biz, farklılıklarımızla bir arada yaşamayı bin yıldır sürdürmüş bir medeniyetin çocuklarıyız. Dinimiz farklı olabilir, burada Müslümanlar da var, Hristiyanlar da var Yahudiler de var, farklı inançlardan, farklı kültürlerden çok farklılıkları bir arada yaşatan bir milletiz biz. Bu da bizim en büyük zenginliğimiz. Yani bir büyük bir toplumun, yüzde 98 dediğimiz, yüzde 99 dediğimiz çok büyük bir kesimin, canını yoluna vermekten çekinmeyeceği en önemli değeri olan ezanına, camisine, minaresine bu şekilde sabotaj yapmak, bu şekilde adeta düşmanlık yapmak, provokasyon yapmanın hiç kimseye faydası olmaz."

"Bundan ancak düşmanı olan birileri yani Türkiye'nin gelişmesini, ilerlemesini, huzur içerisinde olmasını, birlikte yaşama tecrübesini sürdürmesini istemeyenler bundan memnun olur." diyen Erbaş, İzmir'deki bu olayın başka yerlerde olmaması temennisinde bulundu.

"Mabetlere dokunmak çok büyük bir suçtur"

Erbaş, bu durumun, İzmir'de yaşayan hangi inançtan, hangi ideolojiden, hangi düşünceden olursa olsun hiç kimsenin faydasına olmayacağını, kilisenin çan kulesinden böyle bir şey çalınsaydı, oraya sızılsaydı aynı tepkiyi vereceğine işaret ederek, söyledi:

"Zaten yetkili olmak bunu gerektiriyor. Zarurat-ı hamse dediğimiz, toplumun 5 şeyini koruyacaksınız ve inanç ayrımı gütmeden bunu yapacaksınız, dinini koruyacaksınız. Gayrimüslim vatandaşlar var, onların inancına, dinine, mabedine zarar getirecek her şeyden bizim onları korumamız lazım, bu bizim vazifemiz. Kim olursa olsun mabetlerin masuniyeti bizim inancımızda çok önemlidir. Dolayısıyla ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan kim olursa olsun mabetlere dokunmak çok büyük bir suçtur. Bu suçu işleyenler inşallah en kısa zamanda bulunur ve cezalarını alırlar."

Camilerin cemaatle ibadete açılması

Cuma günü cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılmasıyla ilgili Erbaş, "29 Mayıs, İstanbul'un fetih günü ona da denk geldi. Buradan çok teşekkür ediyorum muhterem Cumhurbaşkanımız lütfettiler, açıkladılar. Biz de çok mutlu olduk. Çok özledik millet olarak. Camilerimiz bizim sadece namaz kıldığımız yerler değil, medeniyetimizin ayakta durmasını sağlayan en önemli mekanlarımız. Camiler bizim mekteplerimiz aynı zamanda. Yaz gününde bizim camilerimizden 4 milyon çocuğumuz istifade ediyor. Yaşları 4 ile 20 arası 25 milyon üniversiteye kadar kadar öğrencimiz var. Bunların 4-5 milyonunu her yıl camilerimizde eğitime alıyoruz, bu ne büyük bir zenginliktir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, camilerde ibadet edilmesine cuma namazı ile başlanacağını hatırlatarak, daha sonraki günlerde de öğle, ikindi vakit namazı ile devam edileceğini, normalleşme, iyileşme noktasında geliştikçe de 5 vakit namazları cemaatle camilerde kılacaklarını aktardı.

Milletin camilerle, camilerde cemaatle namaza kavuşabilmesi için tedbirler almaları gerektiğini dile getiren Erbaş, "Sayın İçişleri Bakanımızın imzasıyla bütün valiliklerimize ulaşan bu genelgenin çalışmalarını temellerini bu 3-4 gün içerisinde attık. Hem İçişleri Bakanlığımızın, hem Sağlık Bakanlığımızın hem de bizim birlikte oluşturmuş olduğumuz tedbirlerden bir genelge oldu." dedi.

"Maskemizi takarak camiye geleceğiz"

Erbaş, tedbirin kendilerinin çok önem verdikleri husus olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maskemizi takarak camiye geleceğiz. Cuma namazlarına önce açık alanda başlayacağız, camilerin avlularında ya da valiliklerimizce, kaymakamlıklarımızca, müftülüklerimizce uygun olan yerlerde, belki işte eskiden namazgah dediğimiz yerlerde. Biraz sıkıntı yaşayabiliriz bu süreçte. Temizliğe dikkat edeceğiz, evimizde abdestimizi alacağız, şadırvanları çok temiz tutmamız gerekiyor, şadırvanlar da mutlaka bir sabunun olması gerekiyor. Sosyal mesafe dediğimiz fiziksel mesafe 2 kişi arasında 1,5 metre mesafe olacak saflarda. İçeride 1,5 metre, açık alanda en az bir metre olacak şekilde bir saf sistemi oluşturulacak.

Bunu kontrol edecek, cemaatimize, camiye gelen vatandaşlarımıza rehberlik edecek 5 kişiden oluşan bir ekip olacak. Bunu müftülüklerimiz, valiliklerimiz bunu belirleyecekler. Bu 5 kişilik ekip, orada rehberlik yapacak yani, 'Safa şöyle durulur, birbirinize fazla yaklaşmayın' uyarılarını yapacak, sonradan gelen cemaatimize yer gösterecek. Sağlık kurallarına, tedbirlere, herhangi bir virüs noktasında salgın hastalıktan korunmaya dikkat ederek, inşallah ibadetlerimizi yerine getireceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Bilim Kurulu üyelerinden, koronadan korunmak isteyenlere çok ciddi uyarı: Komşuyla dahi bayramlaşmayın
Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
Kastamonu'da üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri...
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
Karga, kirpiyi yolda ezilmekten kurtardı
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hazal Kaya Ersin Korkut Hande Ataizi Yılmaz Erdoğan
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Mhp İzmir Rusya Pakistan
Şu an buradasınız: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bu suçu işleyenler inşallah en kısa zamanda bulunur" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 06:04:17. #1.14#
title