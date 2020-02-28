Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele...
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele...

Camideki vatandaşlar Dua okunması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın minbere çıkması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması HATAY - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da Habibi Neccar Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve hutbe irat etti.

28.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Camideki vatandaşlar

Dua okunması

Diyanet İşleri Başkanı 'ın minbere çıkması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'da Habibi Neccar Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve hutbe irat etti. (1)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele...
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