Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Berat Kandili Özel Programı'na katılacak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün saat 20.00'de TRT1 ve Diyanet TV'den ortak yayınlanacak Berat Kandili Özel Programı'nda, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için dua edecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün saat 20.00'de TRT1 ve Diyanet TV'den ortak yayınlanacak Berat Kandili Özel Programı'nda, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için dua edecek. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün saat 20.00'de TRT1 ve Diyanet TV'den ortak yayınlanacak Berat Kandili Özel Programı'na katılacak. Berat gecesinin öneminin anlatılacağı, Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin yapılacağı, salat-ü selam ve ilahilerin okunacağı programda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için dua edecek. - ANKARA Kaynak: İHA