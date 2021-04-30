Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bayram namazı kılınacak gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz"
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bayram namazı kılınacak gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Bayram namazı kılınacak gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılabiliyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz" açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, özel bir televizyon kanalından canlı olarak yayınlanan programa video konferans sistemiyle katıldı. Programda Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bayram namazlarının kılınıp kılınmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bayram namazı da Cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibariyle düşünmüyorum fevkalade bir durum olmazsa" ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının Ramazan ayı içerisinde yürüttüğü din hizmetleri ile ilgili bilgi vererek, "Beş vakit ve cuma namazlarımızda cemilerdeki irşat çalışmalarımız devam ediyor. Dijital ortamı çok iyi kullanmaya başladık. Diyanet Televizyonumuzdan irşat programları yapıyorlar. Ayrıca Türkiye genelinde 90 bin kadar camimizde imkanlar nispetinde, tedbirlere riayet ederek irşat hizmetlerine devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışında 100'ün üzerinde ülkede bulunan Diyanet görevlilerinin de irşat çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Başkan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfının hizmetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yurt içinde 81 ilimiz 922 ilçemizde Diyanet Vakfının hayır hasenat hizmetleri, Ramazan paketleri, zekat dağıtımı devam ediyor. Yurt dışında ise 78 ülkede fakir fukara, garip gureba insanların yanında mümkün oldukça olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin cömertliğini, milletimizin büyüklüğünü bu şekilde hem yurt içindeki, hem yurt dışındaki insanlarımızla paylaşmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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