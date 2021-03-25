Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Batman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Batman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Batman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, programına Batman Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret ederek başladı. Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayan Erbaş'a Vali Şahin tarafından hat sanatını içeren levha hediye edildi. Burada açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Batman'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Erbaş, "Berat gecesi münasebetiyle inşallah mevlit programını yapacağız, bu vesileyle buradayız. Bütün milletimizin ve İslam aleminin Berat gecesi mübarek olsun. Bu vesileyle Batman Valiliğimizi ziyaret etmiş olduk. İnşallah din görevlilerimizle salgın dolayısıyla tedbirlere uyarak bazı istişarelerde bulunacağız. Berat gecemize olan hazırlığımızı birkaç gün içerisinde gerçekleştireceğiz. Berat gecesi münasebetiyle Mevla'm milletimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten ve hastalıktan muhafaza eylesin. Beratınız mübarek olsun, Rabbim yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yarın Site Camii'nde cuma hutbesini okuyacak. Cumartesi gecesi de Tilmerç Mahallesi'ndeki Terece Camii'nde düzenlenecek Berat Kandili programına katılacak.

(Osman Arslan/İHA)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Batman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Batman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Batman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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