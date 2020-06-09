Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, AYBÜ'de yapılacak cami alanında incelemelerde bulundu
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, AYBÜ'de yapılacak cami alanında incelemelerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'ni ziyaret ederek, külliye alanında yapılacak caminin projesi hakkında bilgi aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, AYBÜ'de yapılacak cami alanında incelemelerde bulundu
09.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:17

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'ni ziyaret ederek, külliye alanında yapılacak caminin projesi hakkında bilgi aldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan AYBÜ Esenboğa Külliyesi'ni ziyaret eden Erbaş'ı, Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve üniversite yönetimi karşıladı.

Daha sonra heyetle yürüyerek üniversite binaları ile yapımı devam eden öğrenci yurtlarının ortasında temeli atılan cami inşaatı alanına giden Erbaş, Aydınlı'dan cami projesi hakkında bilgi aldı.

Yapılacak caminin, üniversitenin mimari yapısına uygun ve çok amaçlı olacağını söyleyen Aydınlı, daha önce hazırlanan projenin birçok alanda yeniden revize edildiğini belirtti.

Üniversite öğrencilerinin kullanımına uygun yapılacak camiye bir an önce başlamak istediklerini belirten Aydınlı, şunları kaydetti:

"Kampüsümüzün yapısına uygun her şeyi düşünerek tasarlanan bir proje. Peyzaj alanları çok fazla yeşil ve doğayla bütünleşmiş bir cami olacak. Ön tarafında aslında dip dibe binalar düşünülmüş ama biz biraz daha peyzaj alanları bırakarak, yeşil alanı çoğaltacağız. Kız öğrencilerimizi de düşünerek yeni revizyonlar yaptık. Her şey eşit şekilde olacak. Altta öğrencilerimize yönelik İslam sanatları atölyeleri ve derslikleri, onun üzerinde ise toplam 5 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte bir cami yapılacak."

Ayet okuyan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Rabbim, kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. Üniversitenin mimari yapısına uygun düşünülmüş olması da çok isabetli olmuş." diye konuştu.

Cami inşaatı alanında yapılan incelemenin ardından Erbaş, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünal ve öğretim üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaretin ardından Rektör Prof. Dr. Aydınlı, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a plaket sunarken, Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş ise Çubuk Agat taşından yapılmış tesbih verdi.

Erbaş da Aydınlı'ya ve Demirbaş'a tablo hediye etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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