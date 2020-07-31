Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hutbe okudu (2)
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı, caminin içini ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi.
31.07.2020 07:47 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:49
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı, caminin içini ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi. Prof. Dr. Ali Erbaş, namaz sonrası "Kurban Bayramı: Takva Yolculuğu" başlıklı hutbeyi irad etti.
Kaynak: AA