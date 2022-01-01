Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'da 'Sabah namazında ailece camide, milletçe duadayız' programına katıldı Açıklaması

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Milletimiz sabah namazında buluştu. 2022 yılının hayırla geçmesi ve bütün insanlara hayırlı olması için camilerimizde dualar ettik. Kur'an-ı Kerim okuduk" dedi.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde "Sabah namazında ailece camide, milletçe duadayız" buluşmasına katılan Erbaş, Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra sabah namazını kıldırdı. Oldukça yoğun ilginin olduğu buluşmada, cami içinde yer bulamayan vatandaşlar dışarıda saf tuttu.

Namazdan sonra vatandaşlara hitap eden Erbaş, birçok insanın geçmişte İstanbul'un fethi için mücadele ettiğini belirterek, "Ama bu müjde Fatih Sultan Mehmet'e nasip oldu. İçinde bulunduğumuz bu büyük mabet Ayasofya, 86 yıl bugünü bekleyen, bir buçuk yıl önce temmuz ayında açılan fethin bir sembolü olarak, fethin yadigarı olarak, İstanbul'un ortasında merkezinde Müslümanlarla buluştu. Geçen yıl da tekrar cemaatine kavuştu, yeniden ibadete açıldı." diye konuştu.

"Bu sabah burada, fethin sembolü olan bu camide Mekke'nin fethini andık. Hazreti Peygamberi andık" diyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Allah Resulüne nasıl Mekke'nin fethi nasip olmuşsa, ecdadımıza da İstanbul'un fethi nasip oldu. Fethin sembolü olan Ayasofya'da buluştuk. Cenab-ı Hak günümüzü hayırlı eylesin, yılımızı hayırlı eylesin, fethimizi hayırlı eylesin. Bizleri içinde bulunduğumuz her türlü sıkıntıdan muhafaza eylesin. Salgın hastalıktan muhafaza eylesin inşallah."

Erbaş'ın yaptığı konuşmanın ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş duada bulundu.

Etkinliğini ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen yılın pandemi nedeniyle tüm dünyada büyük sıkıntılara sebep olduğunu belirterek, "2022 yılı öncelikle bu salgın hastalığın ortadan kalkması için bir vesile olur, bunun için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm camilerde sabah namazında bir araya gelindi

Bugün Türkiye genelindeki tüm camilerde, milletin sabah namazında bir araya geldiğini aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"Milletimiz sabah namazında buluştu. 2022 yılının hayırla geçmesi ve bütün insanlara hayırlı olması için camilerimizde dualar ettik. Kur'an-ı Kerim okuduk. Aynı zamanda Mekke'nin fethi olarak 1 Ocak'ı değerlendiriyoruz. Fetihle ilgili yeni bir ruh, yeni bir heyecanla bu yıla başlamak istedik. Mekke'nin fethinden sonra binlerce beldenin İslamlaşması, bütün bunları yeniden camilerimizde andık. Fethin sembolü olan Ayasofya'da binlerce kardeşimizle sabah namazını eda ettik. Allah kabul eylesin. Fetih ruhlu gençler yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin. Günümüz, sabahımız ve yılımız hayırlı olsun."