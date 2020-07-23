Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'nde görevlendirilen imam ve müezzinleri açıkladı...
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'nde görevlendirilen imam ve müezzinleri açıkladı...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde görevlendirilen imam ve müezzinleri açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'nde görevlendirilen imam ve müezzinleri açıkladı...
23.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:45

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde görevlendirilen imam ve müezzinleri açıkladı.

Erbaş, İstanbul Müftülüğünde düzenlediği basın toplantısında, Ayasofya Camisi'nde yarın ilk cuma namazını kılarak ibadete başlanacağını hatırlatarak, camilerin ezan okunması ve namaz kılınmasının yanı sıra Mescid-i Nebi'nin bir şubesi olarak suffe görevini, tedrisat görevini yerine getirdiğini söyledi.

Ataması yapılan hocaların her açıdan milleti doyuracak, doğru dini bilgiyi ve güzel kıraati, güzel tilaveti millete ulaştıracak kişiler olduğunu belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz. Camimizi onlara emanet ediyoruz inşallah. Belki tarihte ilk defa olacak ve bu ilk Ayasofya Camisi'ne nasip olmuş olacak bir atama yapacağız ki esasında kadim tarihimize de uygun bir atama olacak. Vaktiyle Ayasofya Camisi'nin imamlığını o günün üniversitesi sayılacak Ayasofya Medresesi'nin büyük hocaları yapıyordu. Biz, bu tarihi geçmişimize de uyarak, bugün Ayasofya Camisi'ne bir profesör hocamızı imam olarak görevlendiriyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, kurra hafız ve ilmiyle hakikaten talebelerine ve ilminden istifade eden pek çok insanımıza doyurucu bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Boynukalın. İstanbul Yeni Cami İmam Hatibi, 2015 yılı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan kurra hafız Ferruh Muştuer. Fatih Camisi İmam Hatibi ve 2009 yılında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu. Üç imam hatibimiz, inşallah Ayasofya Camisi'nde milletimize hizmet edecek."

Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sultanahmet Camisi Müezzini Mehmet Hadi Duran, Sultanahmet Camisi Müezzini İbrahim Çoban, Kadıköy Selamiçeşme Camisi Müezzini, TRT'nin Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye ikincisi olan Şükrü Asıleren, Emirgan Camisi İmam Hatibi, hafız ve 2014'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya birincisi olan Alpcan Çelik ve Beyazıt Camisi Müezzini, 2015'te Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Rıdvan Akbaş, Ayasofya Camisi'nde ezanlarıyla ve tilavetleriyle milletimize hizmet edecek. İmamlarımızla ve müezzinlerimizle inşallah Ayasofya Camisi'nde milletimize, Müslümanlara hizmet götürmeye çalışacağız. Rabbim bütün hocalarımızın seslerine daha da güzellik versin; ilimlerini, hizmet aşklarını artırsın ve uzun yıllar Ayasofya'da görev yapmalarını kendilerine nasip eylesin." diye konuştu.

Kaynak: AA

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