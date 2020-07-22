DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ AYASOFYA CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU, AÇIKLAMA YAPTI
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ AYASOFYA CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU, AÇIKLAMA YAPTI

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu, ardından açıklamalarda bulundu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ AYASOFYA CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU, AÇIKLAMA YAPTI
22.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:15

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu, ardından açıklamalarda bulundu. 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saat 14.00 sıralarında Ayasofya Camii'ne geldi. Erbaş, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve beraberindekilerle birlikte içeride yaklaşık 2 saat incelemelerde bulundu.  Ayasofya Camii'nden çıkan Erbaş açıklamalarda bulundu. 

Erbaş, "Şu an itibariyle bütün hazırlıklar devam ediyor, halısı seriliyor, içeride hem tadilat hem de diğer hazırlıklar devam ediyor. Arkada, bahçede, avluda temizlikler, bahçe düzenlemesi ve halı olmayan yerlerde namaz kılacak insanlarla ilgili düzenlemeler devam ediyor. İnşallah cuma gününe her şey hazır olmuş olacak" dedi. 

KAÇ KİŞİ NAMAZ KILACAK Erbaş daha sonra gazetecilerin de sorularını yanıtladı. İçeride kaç kişinin namaz kılınacağının sorulması üzerine Erbaş, "Caminin içinde sosyal mesafeye uyarak birer metre arayla düzenleme oluyor. Şu an rakam olarak bilmiyorum ama 700-800-1000 kişi arası ara bölmelerle olabilir. Hemen içi avlu var, orada da yine namaz kılınabilecek sosyal mesafeye uygun bir şekilde. Çok şükür hiçbir problem olmadan cuma günü camimizin açılışını yapacağız inşallah" yanıtını verdi. 

MOZAİKLER VE FRESKLER 

Ali Erbaş, mozaiklerle ilgili çalışmaların son durumunun sorulması üzerine, "Onlar şu anda devam ediyor. Bir kısmı tamamlandı. Diğer freskler, resimlerde şu an perdeleniyor. Teknolojik imkanlardan faydalanılarak bu sistem de kuruluyor. Çivi çakmadan, tek bir çivi çakmadan yapılan hazırlıklar devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: DHA

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