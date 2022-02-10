Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Alevilere hakaret eden kişiye tepki gösterdi Açıklaması - Haberler
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Alevilere hakaret eden kişiye tepki gösterdi Açıklaması

AA, Harun Kutbe - Güncel
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Alevilere hakaret eden kişiye tepki gösterdi Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Erbaş, bir kişinin sosyal medyada Alevilere yönelik küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanmasına ilişkin, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Asırlardır süregelen kardeşliğimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeden, fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum."

AA / Harun Kutbe - Güncel

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