Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kilis'teki tarihi Çalık Camisi'ne terör örgütü PYD/PKK tarafından roket atılmasıyla ilgili, "Eğer mabetleri hedef alıyorsa birileri, demek ki bunların İslam ile hiçbir alakaları yoktur. Bunu özellikle milletimize duyurmamız gerekir." dedi.

Erbaş, Kilis Valiliğini ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zamandan beri milletin, Türkiye'ye karşı yürütülen terör faaliyetlerine yönelik topyekün mücadele ettiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerini milletten uzaklaştırmak, vatanı korumak, sınır boylarını muhafaza etmek için sınır ötesi harekata başladığını hatırlatan Erbaş, şunları dile getirdi:

"Öncelikle şanlı ve kahraman ordumuza başarılar diliyoruz, Cenabıallahtan yardımlar diliyoruz. Bu münasebetle vatanımızın 90 bin camisinde Fetih suresini okutup dualar yapıyoruz, ordumuzun bir an önce terör belasını ortadan kaldırması için. Ordumuzun, askerlerimizin bu harekata başlamasından sonra teröristlerden şehirlerimize atılan bombalar ve roketler var."

Kilis'te zaman zaman atılan roketlerden birinin önceki gün camiye isabet ettiğini anımsatan Erbaş, şöyle devam etti:

" Roket camimizin kubbesini delerek içine düşmüştür. Orada 2 vatandaşımız şehit olmuştur. Yaralılarımız var. Bugün hem yaralılarımıza geçmiş olsun demek, hem de şehitlerimizin ailelerini ziyaret etmek istedik. Ben şehitlerimize rahmet diliyorum, gazi ve yaralılarımıza şifa diliyorum. Cenabıhak, vatanımızı milletimizi, terör belasından bir an önce kurtarsın. Bunun için dua ediyor ve millet olarak el birliğiyle hareket ediyoruz. Şehitlik bizim için en büyük mertebedir. Gazilik en büyük mertebelerden birisidir. Şair Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi, girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu sindirmez. İnşallah bizim yüreklerimiz toplu vurdukça, cenabı hak bize yardım edecektir. Onun ipine sımsıkı sarıldıkça, millet olarak bu belaları en kısa zamanda def edeceğiz. Kilis halkımıza geçmiş olsun. Allah milletimize, askerimize, ordumuza, güvenlik güçlerine en kısa zamanda zaferi nasip edecektir. Hep birlikte bunun için dua ediyoruz."

"Eğer mabetleri hedef alıyorsa birileri..."

Bir gazetecinin, "Daha önce Güneydoğu Anadolu'da da gördük. Terör örgütlerinin camileri, Allah'ın evlerini hedef almalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" yönündeki sorusuna Prof. Dr. Erbaş, şöyle yanıt verdi:

"Bizim inancımızda mabetlerin masumiyeti vardır, korunmuşluğu vardır. En çetin savaşlarda bile İslam askerleri, Müslüman askerler, mabetlere dokunmazlar. Cepheye giderken askerlerin cebine konulan talimatlarda 'Hiçbir şekilde silahsız insanlara dokunmayacaksınız, kadınlara, yaşlılara, çocuklara, yeşile, din adamlarına, mabetlere dokunmayacaksınız.' diye İslam askerlerinin cebinde talimatlar olur. Dolayısıyla eğer camiler hedef alınıyorsa bunun arka planında İslam'ın dışında, İslam'dan çıkmış ya da İslam'a düşman olan insanlar var demektir. Sadece camiler için demiyorum, kiliseler, havralar... Hiçbir Müslüman, hiçbir mabede zarar veremez. Eğer mabetleri hedef alıyorsa birileri, demek ki bunların İslam ile hiç bir alakaları yoktur. Bunu özellikle milletimize duyurmamız gerekir."

"PYD ile DEAŞ arasında el değiştirdiğini de biliyoruz"

Vali Mehmet Tekinarslan ise Fırat Kalkanı Harekatı öncesinde bölgede var olan terör örgütü DEAŞ tarafından yine Kilis'teki bir caminin hedef alındığını anımsattı.

Söz konusu caminin restorasyonunun sürdüğünü ve 1-2 aya kadar tamamlanacağını aktaran Tekinarslan, "İster DEAŞ olsun adı, ister PYD, YPG, PKK... Tüm bu terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır, din düşmanıdır. Hangi dine düşman oldukları da önemli değil. Biz bu füzelerin şu aşamada dahi PYD ile DEAŞ arasında el değiştirdiğini de biliyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Erbaş'ın "Yani ortaklık yapıyorlar Türkiye'ye karşı kendi aralarında" demesi üzerine Vali Tekinarslan, "Ortaklık yapıyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı başladığı gün, bir grup DEAŞ'lının PYD nezaretinde Azez'e ve Azez üzerinden de ülkemize saldırı amacıyla sevk edildiğini de biz tespit ettik. Bunları güvenlik güçlerimiz imha etti. Dolayısıyla bizim için DEAŞ neyse PYD/PKK da odur. Hepsine de aynı gözle bakıp insanlığın düşmanı olarak nitelendiriyoruz." sözlerine yer verdi.

Ziyaret daha sonra basına kapalı devam etti.