Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a memleketi Ordu'dan destek
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a memleketi Ordu'dan destek

Ordu'da, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin tepki gösterdiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a memleketi Ordu'dan destek
27.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:22

Ordu'da, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin tepki gösterdiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Tomakin, yaptığı yazılı açıklamada, hemşehrileri Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanında dimdik durduklarını ve hutbesinin altına imzalarını attıklarını belirtti.

Erbaş'a sahip çıktıklarını kaydeden Tomakin, "İslam dininin emir ve yasaklarını doğru bir şekilde milletimize anlattığı için kendisini kutluyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin en müstesna makamındaki görevinde başarılar diliyoruz. Ali Erbaş yalnız değildir." ifadesini kullandı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İslami değerleri dile getirdiği için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında Ankara Barosunun yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Tören, şunları kaydetti:

"Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir. Diyanet İşleri Başkanı'mıza yapılan akıl tutulması ürünü olan bu hadsiz saldırıyı kınıyorum. Ayrıca Ankara Barosunun bu açıklamasını nefret suçunun ve ülkemize acılar yaşatmış faşist zihniyetin en net örneği olarak görüyor ve de şiddetle kınıyorum."

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da açıklamasında, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanında olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İslamiyet neyi haram kıldıysa onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde temizlik ve insana fayda vardır. Dünyanın bozulan dengesini düzeltmek İslam ile mümkündür. Hocamız tarafından cuma hutbesinde okunan hutbe insanlıktan nasibini almamışları çok rahatsız etmiş. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş'ın yanındayız. Ali Erbaş yalnız değildir. Ahlaksızlığı özendiren, iffeti ve insanlık onurunu hedef alan hiçbir davranışın insan hayatında ve İslam'da yeri olamaz. Hakkı söyleyen, hakikati söyleyen başkanımızın yanındayız."

Kaynak: AA

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