Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a memleketi Ordu'daki STK'lerden destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a memleketi Ordu'daki STK'lerden destek

Ordu'da bazı sivil toplum kuruluşları, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin tepki gösterdiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a memleketi Ordu'daki STK'lerden destek
28.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:33

Ordu'da bazı sivil toplum kuruluşları, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin tepki gösterdiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Memur-Sen Ordu Şubesi binası önünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı okuyan Diyanet-Sen Şube Başkanı Kerim Alptekin, Diyanet İşleri Başkanlığının, ülkenin en köklü ve saygın kuruluşlarından birisi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Erbaş'ın, cuma hutbesinde İslam'ın en temel yasaklarından birisi olan zina ve eş cinselliğin Kur'an'da lanetlendiğini söylemesinden dolayı sözde İnsan Hakları Derneği tarafından suç duyurusunda bulunulmasını, Ankara ve İzmir barolarının açıklamasını Ordu'daki STK'ler olarak kınadıklarını vurgulayan Alptekin, bu konuda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanında olduklarının bilinmesini istediklerini belirtti.

Alptekin, dün olduğu gibi bugün de ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların, çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan Diyanete ve onun saygıdeğer başkanına yapılan acımasız saldırılara karşı olduklarını tek dil ve söylemle buradan dünyaya haykırdıklarına işaret ederek şöyle konuştu:

"İslam'ın en temel yasaklarından olan zina ve eş cinselliğin Kur'an'da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanımız söylemeyecek de kim söyleyecek? Zinanın ve eş cinselliğin zararları ortadayken insan hakları bahane edilerek bunun söylenmesine bile tahammül edilememesi neyin şımarıklığı ve azgınlığıdır. Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanımızın açıklaması üzerinden müthiş bir terbiyesizliğe doğru kayarak, İslam'ın değerlerini sorgulamak, kutsal olana saldırmak ve toplumun temel değerlerini aşağılamak gibisinden bir yaklaşım içerisindedir. Yaptıkları basın açıklamasında sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın derken kastettikleri şey aslında Kur'an'ın hükümleridir. Hedef Diyanet İşleri Başkanımızın şansında dinimizin kendisidir. Milletimizin inanç ve değerlerine yabancı ve düşman olan pervasızca ve çirkince yapılan bu açıklamayı STK'ler olarak kınıyoruz."

Türkiye adına aydınlık yarınlardan bahsedebilmek için bir ve bütün olmaları gerektiğini aktaran Alptekin, "Dillerinden kin dökülenlerin Diyanete dair tek bir olumlu cümle kurmayanların, Diyanetin kucaklayıcı, yapıcı, aydınlatıcı ve aydınlık yüzünü görmeleri de imkansızdır. Vatanlarını yabancılara şikayet edenler bilmelidirler ki 'Vatanlarını yaşanmaz bilenler, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Haberler
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü Haberler
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok Haberler
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek
Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: 10 ölü
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: 10 ölü
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını ikiye katladı
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Güne yükselişle başlayan dolar, 7 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 7 liradan işlem görüyor
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Meral Akşener Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Yener Şeyma Subaşı Rafet El Roman
Spor Ali Koç Podolski Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a memleketi Ordu'daki STK'lerden destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 17:34:01. #1.14#
title