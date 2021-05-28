Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 8. Dini Yayınlar Kongresi'nin açılış programında konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bilgi üreten ve yayıncılık yapan kişi, kurum ve kuruluşların, dijital dünyanın imkan ve risklerinden haberdar olması, bu alanla ilişkilerini sürekli güncel tutması gerektiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bilgi üreten ve yayıncılık yapan kişi, kurum ve kuruluşların, dijital dünyanın imkan ve risklerinden haberdar olması, bu alanla ilişkilerini sürekli güncel tutması gerektiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Başkanlık tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda "Dijital Yayıncılık" başlığıyla düzenlenen 8. Dini Yayınlar Kongresi'nin açılış programına video konferans yöntemiyle katıldı.

Erbaş, konuşmasında, yaşanan bilişim çağını ayrıcalıklı kılan en temel unsurun, bilgi ve onun yansıması teknoloji olduğunu belirtti.

Bilginin sadece bu çağın değil tüm zamanların en etkin gücü ve en büyük imkanı olduğunu vurgulayan Erbaş, dijital araçlar vasıtasıyla okuma, yazma, ticari işlemlerde bulunmanın ve sosyal medya üzerinden iletişim ve etkileşim sağlamanın artık günlük hayatın parçası haline geldiğini kaydetti.

Erbaş, bütün bu gelişmelerin hayatın her alanında olduğu gibi yayıncılık alanında da insanlığı köklü dönüşümlere zorladığına işaret etti.

İnternet ortamında doğruyla yanlışın, gerçekle yalanın, faydayla zararın, iyiyle kötünün iç içe geçmiş durumda olduğunu anlatan Erbaş, bu durumun, bilgiyi üreten, ileten, paylaşan ve kullanan bugünün insanının, bilgi ahlakına ne denli muhtaç olduğunu da açıkça gösterdiğini vurguladı.

"Dijital mecralardan uzak kalmak gibi bir lüksümüz olamaz"

İnsanların internet kullanımı konusunda bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığına değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"Bilgi üreten ve yayıncılık yapan kişi, kurum ve kuruluşların, dijital dünyanın imkan ve risklerinden haberdar olması ve bu alanla ilişkilerini sürekli güncel tutması bir zorunluluktur. Zira insana, hayata ve dünyaya dair bir gelecek tasavvuru olan hiç kimse ve hiçbir kurum veya kuruluş, bu çağın gerçekliklerine bigane kalamaz. Diğer yandan ilk oyuncakları elektronik cihazlar olan günümüz çocuklarının ve gençlerinin tasavvur, istikamet ve istikballerinin, büyük ölçüde dijital dünyanın aktörleri tarafından şekillendirildiği de göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla bu alanı boş bırakmak ve dijital mecralardan uzak kalmak gibi bir lüksümüz olamaz."

Sahih dini bilgiyi en doğru yöntem ve araçlarla sunma noktasında çalışmalara devam ettiklerini belirten Erbaş, Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı ile dijital mecralarda yürütülen yayın faaliyetlerinde daha etkin olunduğunu bildirdi.

"Dijital Dünyayı Anlamak", "Dijital Yayıncılık: Fırsatlar ve Riskler", "Dini İçerikli Dijital Yayıncılık", "D?ital Yayıncılık ve Din Eğitimi", "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı", "D?ital Trendler ve Yeni Dini Akımlar" konularının çeşitli yönleriyle ele alınacağı kongre, 30 Mayıs'a kadar sürecek.

Kongre, "diyanetyayinlari.gov.tr", "youtube/yayindiyanet" adreslerinden çevrim içi takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin