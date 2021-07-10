Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 3 Günlük Ordu Programını Tamamladı

Bir dizi açılış ve temel atma programlarına katılmak üzere 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü Ordu'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3 günlük Ordu programını tamamladı.

Bir dizi açılış ve temel atma programlarına katılmak üzere 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü Ordu'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3 günlük Ordu programını tamamladı. 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü sırasıyla Gürgentepe, Ulubey ve Kabadüz ilçelerimizde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hizmet birimlerinin açılış ve temel atma törenlerine katılan ve bazı ziyaretlerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ilimizdeki programını 8 ve 9 Temmuz 2021 tarihlerinde de sürdürdü. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 8 Temmuz 2021 Perşembe günü de Korgan, Fatsa ve Altınordu İlçe Müftülüğü Hizmet Binalarının açılış törenine katıldı. Korgan Müftülük Hizmet Binası ve Yatılı Kuran Kursu'nun Açılışını Yaptı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, beraberinde Vali Tuncay Sonel ile birlikte ilk olarak Korgan İlçesine giderek, burada İlçe Müftülük Hizmet Binası ve Yatılı Kuran Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Tuncay Sonel ve diğer protokol üyeleri ile birlikte Korgan İlçesinin Tepe Mahallesinde hizmet verecek olan İlçe Müftülüğü ve Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nun açılış kurdelesini keserek, hayırlı olsun dileğinde bulundu. Yeni Müftülük Hizmet Binasında, toplantı salonu, kütüphane, mescid, arşiv bölümleri yer alırken, Kur'an Kursu'nda ise derslikler (7 tane), kütüphane, çok amaçlı salon, idare odası, revir, 100 kişilik yatakhaneler, mutfak, kiler, soğuk hava deposu, yemekhane, çamaşır odası, personel odası, idare odası, öğretmen odası, spor salonu ve öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılayacak basketbol, voleybol, futbol gibi fiziksel gelişimini destekleyen sosyal donatı ile çevrelenmiş olarak hazır hale getirildi. Fatsa İslamdağ Halil Tatlıgül Külliye Camii Kuran Kursu ve Hiranur Camii Açılışını Gerçekleştirdi Korgan İlçe Müftülüğü ve Korgan Yatılı Erkek Kur'an Kursu Açılışı sonrası Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Tuncay Sonel ve diğer prtokol üyeleri ile birlikte Fatsa İlçesi İslamdağ Mahallesine geçerek burada Halil Tatlıgül Külliye Camii Kuran Kursu'nun ardından, Fatsa İlçesinin Evkaf mahallesinde İlçe Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Hiranur Camii'nin açılışını da gerçekleştirdi. İslamdağ Halil Tatlıgül Külliye Camiinde Hafızlık üzerine Kuran Kursu ile islami ilimler üzerine bölümler bulunuyor ve yılda 15 Hafız mezun veriyor. 1990 yılında hayatını kaybeden Merhum Halil Tatlıgül Hoca Efendi önderliğinde İslamdağ Kur'an Kursu'nun yapımına başlanmıştı. 2017'de inşa edilmeye başlanan Selçuklu mimarisinde ahşap kaplamalı olarak yapılan Hiranur Cami, İç mekanda 750, dış mekanda ise 1500 cemaat kapasitesi ile geniş ve ferah bir camii olarak ibadete hazır hale getirildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Tuncay Sonel ile birlikte Kösebucağında bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Caminin açılışınıda gerçekleştirdi. Altınordu İlçe Müftülüğü Hizmet Binası Açılışı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Tuncay Sonel ve diğer protokol üyeleri ile birlikte programın son bölümünde Altınordu İlçe Müftülüğünün açılışını yaptı. Akyazı Mahallesinde 1. 958 m2 alan içerisinde, zeminle birlikte 3 kattan oluşan, İlçe Müftülüğü, 1 Mutfak, 1 Arşiv odası, 24 kişilik toplantı salonu, 1 bay, 1 bayan mescit, 1 enerji odası ve 250 kişilik konferans salonuyla hizmet verecek. 9 Temmuz 2021 Cuma günü de Ordu'daki programını sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ünye İlçe Müftülüğü Hizmet Binası açılış törenine katılarak, ilimizdeki programını tamamladı.

Kaynak: Habermetre