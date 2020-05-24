Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "29 Mayıs Cuma namazı ile birlikte camilerimiz kademeli olarak... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları gözetilerek başkentteki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan Ramazan Bayramı hutbesini irat etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları gözetilerek başkentteki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan Ramazan Bayramı hutbesini irat etti. Kaynak: AA