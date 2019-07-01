Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

-"2019 yılı vekaletle kurban kesim programı kapsamında yurt içi ve yurt dışı kapsamında 20 milyonu aşkın mazlum mağdur, muhtaç ve sığınmacı kardeşimize halkımızın iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz"

-"Yaklaşık 6500 kişilik ekiple bu yılki kurban organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katıldı.

Kaynak: İHA