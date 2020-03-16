Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama yapacak.
16.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:30
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin 15.30'da açıklama yapacak.
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Kaynak: AA