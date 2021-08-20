Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Yaz Kur'an kursları kapanış programına katıldı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Yaz Kur'an kursları kapanış programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Yaz Kur'an kursları kapanış programına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yaz Kur'an Kursları kapanış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ülkemizde insanların yüzde 80 küsuru temel dini bilgileri, Yaz Kur'an kurslarımızda, camilerimizdeki hocalarımızdan öğreniyorlar" dedi.

Yaz Kur'an Kursları kapanış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ülkemizde insanların yüzde 80 küsuru temel dini bilgileri, Yaz Kur'an kurslarımızda, camilerimizdeki hocalarımızdan öğreniyorlar" dedi.

İstanbul Müftülüğü tarafından organize edilen 3 bin 530 camide, 160 bin 370 bin öğrencinin katıldığı Yaz Kur'an Kursları son buldu. 5 Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Yaz Kur'an Kurslarının kapanış programı, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde gerçekleştirildi. Kapanış programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 39 ilçeden 10'ar öğrenci ve yaz Kur'an kursunda görevli hocalar katıldı. Öğrenciler yaz kursunda öğrendikleri Kur'an-ı Kerim'i kapanış programında okudu.

"Çocuklar sesleriyle süslenmeyen camilerimiz gariptir"

Selamlama konuşmasını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün çok mutluyuz. Geçen yıl bu zamanlar camilerimiz sizlere hasretti. 1 yıl boyunca camilerimizde bazen cemaatle namaz kılamadık. Yaz kurslarını yapamadık. Hüzünlendik. Bu sene Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salgında vaka sayılarının azalmasıyla Temmuz ve Ağustos ayında, 6 hafta kadar ülkemizin tüm camilerinde tüm Kur'an kurslarında Rabbimizin kelamı Kur'an-ı Kerim'i, temel dini bilgileri, sevgili Peygamberimizin (Sallallahü aleyhi ve sellem) hayatını, dünyaya kazandırdığı ahlaki değerleri öğrenmek için camilerimizi doldurdunuz. Allah sizden razı olsun. Çocuklar sesleriyle süslenmeyen camilerimiz gariptir" şeklinde konuştu.

"Camilerimizde bu yıl 2 milyon kadar öğrenciye bu bilgileri öğrettik"

Okullardaki Kur'an-ı Kerim derslerindeki eksiğin Yaz Kur'an kurslarında telafi edildiğini ifade eden Erbaş, "Camilerimizde bu yıl 2 milyon kadar siz ve sizin kardeşlerinize bu bilgileri öğrettik. Ülkemizde insanların yüzde 80 küsuru temel dini bilgileri, yaz Kur'an kurslarımızda camilerimizdeki hocalarımızdan öğreniyorlar. Yüzde 20'ye yakın kısmı da örgün eğitimle öğreniyorlar. Yaz Kur'an kurslarımızın önemi burada öne çıkıyor. O yüzden ben sizleri tebrik ediyorum. Sizi ve hocalarınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Öğrendiklerinizi unutmamak için tekrar edeceğiz"

Gençlere seslenen Erbaş, "6 hafta boyunca ektiklerinizi biçiyoruz. Çok güzel şeyler öğrendiniz. Hayatınız boyunca sizin rehberiniz olacak. Düsturlarınız, ahlaki ilkeler, bunları asla unutmayacaksınız. Sevgili gençler öğrendiklerinizi unutmamak için tekrar edeceğiz. Hafta sonları mahallemizdeki camiye gidip yaz Kur'an kursunda ders aldığımız hocamıza yazın öğrendiklerimizi tekrar etmek şekliyle derslerimizi verelim" dedi.

"Nimetlere karşı şükretmek için ibadet ediyoruz""

Erbaş konuşmasının devamında, "Korona hastalığının en önemli zorluklarından birisi nefes alamamak. Zaman zaman görüyorsunuz. Hastanelerde hava makinesine bağlı olan hastalarımızı görüyorsunuz değil mi? Onların şöyle düşündüğünü zannediyorum. 'Ya Rabbi beni buradan kurtar. Rahat nefes alayım. Sana daha fazla ibadet edeceğim. Sana daha fazla 5 vakit haricinde namazlar kılacağım' dediğini biliyorum. Allah hastalarımıza şifalar versin. Bu yüzden Cenabı Hakkın bizlere nasip etmiş olduğu nimetlere karşı şükretmek için ibadet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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