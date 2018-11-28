Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ürdün'de Türk Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ürdün'ün Salt kentindeki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle geldiği Ürdün'ün Salt kentinde, Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal ve Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile ziyaret ettiği Türk Şehitliği'ne çelenk bıraktı.

Erbaş'ı burada Salt Büyükşehir Belediye Başkanı Halid el-Haşman ile Büyükelçilik Askeri Ataşesi Albay Bülent Akçay karşıladı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erbaş, Ürdün'e, Vakıflar Bakanı Ebu Basal'ın daveti üzerine geldiklerini ve ziyaretlerinin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Erbaş, 100 yıl önce şehit düşen kahraman askerlerin naaşının bulunduğu Salt'taki Türk Şehitliği'nin göğsünü kabarttığını ifade ederek, "Dedelerimiz dünyada yüzlerce cephede savaşmış. Bu savaşlarda yüzbinlerce şehit verdik. İslam dünyasında nereye gidersek gidelim, atalarımızın uğruna kanlarını, canlarını feda ettiği toprakları görüyoruz." ifadesini kullandı.

Çok sayıda Türk vatandaşının, sahabe kabirlerini ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etmek üzere Ürdün'e geldiğini belirten Erbaş, iki ülke arasında inanç turizmine ilişkin bir protokolun yakın bir zamanda imzalanacağı bilgisini verdi.

Osmanlı Devleti'nin bugünkü Ürdün topraklarındaki merkezi olan Salt kentinde, 24-26 Mart 1918'de İngilizlere karşı kahramanca savaşarak şehit olan 4. Ordu 48. Tümen ile 143, 145 ve 191. Piyade Alaylarına mensup yaklaşık 300 Türk askerinin toplu mezarı bulunuyor.

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