Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliği pekiştirme, inanç, kültür ve medeniyetin güzelliklerinin ihyası için fırsat olarak bilinmesini istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliği pekiştirme, inanç, kültür ve medeniyetin güzelliklerinin ihyası için fırsat olarak bilinmesini istedi.

Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı videolu mesajında Kurban Bayramı'na kavuşmanın bahtiyarlığını ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

"Allah'a teslimiyetin sembolü, O'na itaat ve sadakatin en somut tezahürü olan kurban, bizleri Rabb'imize yakınlaştıracak ve iyiliğe ulaştıracak müstesna bir ibadettir." ifadesini kullanan Erbaş, "Kurban Bayramı ise bu ibadetimizin kabulü için duyduğumuz arzunun ve Cenab-ı Mevla'ya kurbiyetimize dair beslediğimiz umudun bayramıdır." diye konuştu.

Başkan Erbaş, insanları fıtratlarıyla buluşturarak ortak inanç, tarih ve medeniyet ekseninde birbirine kenetlenmesini sağlayan, kardeşliği pekiştiren günler olan bayramların birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularıyla hayatı huzur ve sekinet iklimine dönüştüren zamanlar olduğunu ifade etti.

Bayramların ancak bütün Müslümanlar için sevinç günü olduğunda ve sevinçler hep beraber yaşandığında gerçek anlamını bulacağını, o zaman hüzünlerin azalacağını ve gönüllerin sürur içinde muhabbetle dolacağını belirten Erbaş şöyle devam etti:

"Bu itibarla, idrak ettiğimiz Kurban Bayramı'nı birbirimizi hatırlamanın, kardeşlik ahdimizi yenilemenin, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin bir imkanı olarak görmeliyiz. İnancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin güzelliklerini, değerlerini ihya etmek için bu günleri fırsat bilmeliyiz. Öncelikle bizi sayısız nimetler içerisinde bugüne kavuşturduğu için Rabb'imize hamdedelim. Bizlere bayram sevinci yaşattığı için şükrümüzü dile getirelim. Ardından yüreğimizde yeşerttiğimiz bayram neşesini sözlerimizle ve davranışlarımızla görünür ve duyulur kılalım."

Bayramın aileler ve özellikle çocukların zihinlerinde unutulmaz bir hatıraya dönüştürülmesini isteyen Erbaş şunları kaydetti:

"Yolumuzu gözleyen, sesimizi özleyen başta anne babamız olmak üzere aile büyüklerimizin, akrabalarımızın, dostlarımızın ve komşularımızın da bayram sevinci olalım. Bu vesileyle birbirimize olan sadakatimizi ve muhabbetimizi yeniden tesis edelim. Diğer yandan unutmayalım ki bizler, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum, mağdur, yetim, yoksul ve kimsesizlerin umudu olan bir milletiz. Açlık, hastalık, savaş, zulüm ve şiddet sarmalında bunalan ve bir yardım eli bekleyen bütün mazlum coğrafyaların kurtuluş muştusu, medeniyet hafızamızdadır. Bu bilinçle hareket ederek ilgi ve merhamete muhtaç her bir kardeşimizin bayram sevinci olma; yeryüzünün salahı ve tüm insanlığın felahı için çalışma azmimizi yenilemeli ve mücadele kararlılığımızı yeniden kuşanmalıyız."

Tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erbaş, "Huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatanı bizlere emanet bırakan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; idrak ettiğimiz bayramı insanlığın barış, huzur ve sevincine vesile kılmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Arda Turan Aytaç Kara Abdullah Avcı Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 14:52:30. #1.15#

title