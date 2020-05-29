Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Cuma namazı sonrası açıklama
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Cuma namazı sonrası açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Cuma namazı sonrası açıklama Ali Erbaş: "Camiler bizim için bir mekteptir, bir okuldur" AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: " Bu Cuma, hiçbir zaman unutamayacağımız Cuma namazından birisidir" Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma namazı...

29.05.2020 23:50 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:55

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Cuma namazı sonrası açıklama

Ali Erbaş: "Camiler bizim için bir mekteptir, bir okuldur"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: " Bu Cuma, hiçbir zaman unutamayacağımız Cuma namazından birisidir"

İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Bundan sonra tavsiyemiz bütün kardeşlerimiz çocuklarının ellerinden tutsunlar, camilerde cemaatle namaza ve cami derslerine katılsınlar. Camiler bizim için bir mekteptir. Bir okuldur" dedi.

Fatih Camii'nde Cuma hutbesini okuyarak namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Allah'a hamd ediyorum. Bugün 2,5 aylık ayrılıktan sonra Türkiye genelinde camilerimize kavuştuk. Bundan sonra tavsiyemiz bütün kardeşlerimiz çocuklarının ellerinden tutsunlar, camilerde cemaatle namaza ve cami derslerine katılsınlar. Camiler bizim için bir mekteptir, bir okuldur. Camilerimizden her yönüyle istifade edelim. Tekrar bütün İslam alemine hayırlı olsun" dedi.

Fatih Camii'nde kılınan Cuma namazına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtuluş, Cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Allah'a çok şükür Cuma namazına kavuştuk. Hiçbir zaman unutamayacağımız Cuma namazından birisidir. Böyle bir güzel günde İstanbul'un fethinin yıl dönümünde burada Fatih Camii'nde Cuma namazını kılmak benim içinde çok anlamlı. Ben burada çok namaz kıldım ama bu namaz hepsinden başka bir yerdedir. Bu nimetin kadir kıymetini bilmemiz lazım. Hocamızın da hutbede hitap ettiği gibi bundan sonra camilere daha fazla bağlı olarak, camilerimizi daha çok şenlendirmiş bir şekilde devam ettirmemiz lazım. Hayırlı uğurlu olsun. Ama bundan sonra her şey bitti manasına gelmiyor. Tekrar etmek zorundayız. Temkinli ve tedbirli bir şekilde bütün bu tedbirlere uyarak inşallah bu belayı, musibeti tamamıyla ortadan kaldıracağız. Bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya koyulan bu faaliyetler olmak üzere milletimizin hep beraber sabırla güçlü bir şekilde bu süreçte göstermiş olduğu bir mücadelenin sonucudur" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtuluş Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ederek buradan ayrıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Cuma namazı sonrası açıklama

Kaynak: İHA

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