Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'da temaslarda bulundu
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'da temaslarda bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu İl Müftülüğü görevine başlayan İsmail Çiçek için düzenlenen cübbe törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu'da temaslarda bulundu
31.08.2020 22:25 | Son Güncelleme: 31.08.2020 23:22

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu İl Müftülüğü görevine başlayan İsmail Çiçek için düzenlenen cübbe törenine katıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Erbaş, Ordu İl Müftülüğünde gerçekleştirilen törende Ordu Müftüsü İsmail Çiçek'e cübbesini giydirdi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, bir önceki görev yeri Mardin olan Müftü Çiçek'in özellikle üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalarının olumlu izler bıraktığını söyledi.

Erbaş, Müftü Çiçek'e yeni görevinde başarılar da diledi.

Törene, Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Milletvekili Ergün Taşcı, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile müftülük personeli katıldı.

Erbaş, programları kapsamında Vali Tuncay Sonel'i de makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA

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