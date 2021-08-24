Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Olmazsa olmazımız, Kur'an ve sünnet çizgisine riayet etmektir"
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Olmazsa olmazımız, Kur'an ve sünnet çizgisine riayet etmektir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Olmazsa olmazımız, Kur'an ve sünnet çizgisine riayet etmektir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, aşırılıklardan ve radikalizmden uzak olarak gençleri yetiştirmenin önemine değinerek, "Olmazsa olmazımız, Kur'an ve sünnet çizgisine riayet etmektir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, aşırılıklardan ve radikalizmden uzak olarak gençleri yetiştirmenin önemine değinerek, "Olmazsa olmazımız, Kur'an ve sünnet çizgisine riayet etmektir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Prof. Dr. Aziz Hasanoviç ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İki ülkenin tarihi bağları çok güçlü. Bugün de sizinle çeşitli vesilelerle yaptığımız görüşmelerimizle o bağımız bundan sonra da devam edecektir. Türkiye ve Hırvatistan Müslümanları bu birlikteliğini ve kardeşliğini işbirliği içerisinde yürütmeye devam edecektir inşallah." dedi.

Başkan Erbaş, çeşitli ülkelerden Türkiye'ye eğitim için gelen öğrencilere imkan sağladıklarını belirterek, "Bu konuda Hırvatistan'dan da buraya öğrenci gelirse Türkiye Diyanet Vakfı olarak bütün iaşe ve ibatesini karşılayarak her zaman destek olmaya hazırız. Çünkü hepimiz şuna inanıyoruz ki, doğru dini bilgiyle yani Kur'an ve sünnet çizgisinde bizim çok yetkin ve yeterli din adamları yetiştirmemiz lazım" diye konuştu.

Aşırılıklardan ve radikalizmden uzak olarak gençleri yetiştirmenin önemine değinen Başkan Erbaş, "Olmazsa olmazımız, Kur'an ve sünnet çizgisine riayet etmektir. Uluslararası İlahiyat programımız var. Uluslararası İlahiyat Programı'nda başta Balkanlar olmak üzere Orta Asya'dan, Afrika'dan, çok farklı ülkelerden talebelerimiz var. Bu konuda Hırvatistan Müslümanları içinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Prof. Dr. Aziz Hasanoviç ise kabulden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür ederek, din hizmeti, din eğitimi ve dini yayınlar noktasında Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesinden istifade etmek istediklerini dile getirdi.

Kabulde Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Olmazsa olmazımız, Kur'an ve sünnet çizgisine riayet etmektir'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Olmazsa olmazımız, Kur'an ve sünnet çizgisine riayet etmektir'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Olmazsa olmazımız, Kur'an ve sünnet çizgisine riayet etmektir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Olmazsa olmazımız, Kur'an ve sünnet çizgisine riayet etmektir" - Haberler
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