Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -2
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -2.
13.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:09
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -2
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -2