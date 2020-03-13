Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -1
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -1

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -1.

13.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:55
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -1

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -1

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -1

Kaynak: DHA

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle basın toplantısı düzenledi -1

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