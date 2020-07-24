Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktı? Hutbeye kılıçla çıkmak ne ifade ediyor? Ayasofya Camii açılışı ile binlerce kişi cuma namazına geldi. Sembolük anlamı sebebiyle de dikkatleri üzerine çeken anlamlı günde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbeye kılıçla çıktı. Cuma hutbesinde kılıç ne anlama gelir? Ayasofya'ya medrese eklenecek mi?

Ayasofya'daki ilk namazda hutbe okumaya kılıçla çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk hutbeyi okudu. Kılıç geleneğiyle hutbeyi okuyan Erbaş, Ayasofya çıkışında gazetecilere gerekçesini anlattı.

HUTBEYE KILIÇLA ÇIKMAK NE İFADE EDİYOR?

Hutbeye kılıçla çıkmasını değerlendiren Erbaş, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz inşallah" diye konuştu.

CUMA HUTBESİNDE KILIÇ NE ANLAMA GELİR?

Osmanlı İmparatorluğu fethin sembolü olarak "Yeşil Sancak" kullanıyordu. Fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu.Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sonrası camiye çevirdiği Ayasofya, Osmanlı Devleti'nin kılıç hakkı olarak tanımlanıyor. Erbaş da bu geleneği devam ettirerek 86 yıl sonra okunan ilk hutbeye elinde kılıçla çıktı.

ALİ ERBAŞ HUTBEYE NEDEN KILIÇLA ÇIKTIĞINI AÇIKLADI

"Cenabı Hak milletimize ve İslam alemine hayırlı eylesin, cemaatini bol eylesin, içerisinde imamlarımızın müezzinlerimizin güzel hizmetler yapmasını, insanlığı doğru dini bilgi ile doyurma noktasında, güzel tilavetlerle gönüllerini coşturma noktasında en güzel hizmetleri nasip eylesin. Ayasofya fethin sembolüdür.

AYASOFYA'YA MEDRESE EKLENECEK Mİ?

Fethin sembolü olan camimizde İnşallah nice insanlar ibadetlerini yaparlar ve dini bilgilerini öğrenirler. Her köşede bir cami dersi yapar geçmişteki Ayasofya medresesinin fonksiyonunu icra eder hale getirmeye çalışacağız İnşallah. Camiler aynı zamana bir mekteptir. Peygamber efendimizin camilerde nasıl sahabeyi yetiştirmesi mümkün olduysa, biz de gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz."