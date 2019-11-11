Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fidan dikimi etkinliğinde dua etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fidan dikimi etkinliğinde dua ettiANKARA(İHA)- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Geleceğe nefes" kampanyasında 11 Milyon Fidan dikimi etkinliğinde dua etti.
11.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:13
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fidan dikimi etkinliğinde dua etti
ANKARA(İHA)- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Geleceğe nefes" kampanyasında 11 Milyon Fidan dikimi etkinliğinde dua etti.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fidan dikimi etkinliğinde dua etti