Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fidan dikimi etkinliğinde dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fidan dikimi etkinliğinde dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fidan dikimi etkinliğinde dua ettiANKARA(İHA)- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Geleceğe nefes" kampanyasında 11 Milyon Fidan dikimi etkinliğinde dua etti.

11.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:13
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fidan dikimi etkinliğinde dua etti

Diyanet İşleri Başkanı , fidan dikimi etkinliğinde dua etti

ANKARA(İHA)- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Geleceğe nefes" kampanyasında 11 Milyon Fidan dikimi etkinliğinde dua etti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fidan dikimi etkinliğinde dua etti
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et