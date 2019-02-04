Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Erzincan'a Geliyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Erzincan'a geliyor.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15-16 Şubat 2019 tarihlerinde Diyanet İşleri Başkanlığından bir heyetle Erzincan'da bir takım programlara katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere bir ziyaret gerçekleştirecek.

Prof. Dr. Erbaş'ın programları ve temasları münasebetiyle İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, din görevlisi personel, gençlik koordinatörleri ve manevi rehber görevlileri ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Yapılan istişare toplantısında Müftü Mehmet Emin Çetin, yürütülecek programların sağlıklı ve disiplinli bir şekilde akışının sağlanması, halka duyurulması ve iştirakının sağlanması için alınması gereken tedbirler hususunda değerlendirmelerde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA