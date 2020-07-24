Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dua etti Açıklaması
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dua etti Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 86 yıl sonra kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde okuduğu duada, "Ya Rabb, bugün 86 yıldır büyük bir hasretle beklediğimiz Ayasofyamızın ibadete açılmasının sevincini yaşıyoruz.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dua etti Açıklaması
24.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:22

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 86 yıl sonra kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde okuduğu duada, "Ya Rabb, bugün 86 yıldır büyük bir hasretle beklediğimiz Ayasofyamızın ibadete açılmasının sevincini yaşıyoruz. İlahi, bu sevinci gönüllerimizde ve ülkemizde daim eyle. Bir daha bu ulu mabedi mahzun ve milletimizi de burada ibadet etmekten mahrum eyleme Allah'ım." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen dua programı, okunan surelerin ardından Ali Erbaş'ın yaptığı duayla sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, duasına, ""Ey yerlerin, göklerin ve bütün mevcudatın Rabbi. Yüce Rabbimiz şu anda ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergah-ı uluhiyetinden boş çevirme Allah'ım." sözleriyle başladı.

Yurt genelinde vatandaşların okuduğu binlerce hatmi şeriften ve Ayasofya-i Kebir Camii'nde okunan Kur'an-ı Kerim ve surelerden hasıl olan sevabı Hz. Peygamber'in mübarek, münevver ve aziz ruhu ile bütün geçmişlerin ruhlarına hediye eylediklerini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Bundan 567 sene evvel İstanbul'u fetheden, Ayasofya'yı Ayasofya Camii haline getiren başta cennet mekan Fatih'i Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere Akşemsettin Hazretlerinin ve fethe katılan bütün askerlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle Allah'ım. O günden bugüne Ayasofya Camii'nde hizmet eden imamından müezzinine, ulemadan ders veren bütün hocalarımıza, hepsinin ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle Allah'ım. ya Rabb, bu caminin bu hale gelmesine vesile olan Mimar Sinan Hazretlerinin ve tüm mimarların ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle Allah'ım. ya Rabb, bugün Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına katkı sağlayan, vesilen olan başta zatı devletleri Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimizin, emeği geçen herkesin bütün geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik, sen kabul eyle Allah'ım."

"Hasretle beklediğimiz Ayasofyamızın ibadete açılmasının sevincini yaşıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bizleri umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım." diyerek, duasında şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ilelebet, kıyamete kadar ibadete açık olmasını nasip eyle Allah'ım. ya Rabb, bugün 86 yıldır büyük bir hasretle beklediğimiz Ayasofyamızın ibadete açılmasının sevincini yaşıyoruz. İlahi, bu sevinci gönüllerimizde ve ülkemizde daim eyle. Bir daha bu ulu mabedi mahzun ve milletimizi de burada ibadet etmekten mahrum eyleme Allah'ım. ya Rabb, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin derununda taşıdığı manaları yeryüzüne egemen kılmak için büyük bir inanç, heyecan ve özveriyle çalışmayı bizlere nasip eyle Allah'ım."

"Ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin"

Asırladır İslam'ın yolunda insanlığa hizmet etmiş, çaresizlerin umudu, mazlumların sığınağı, kimsesizlerin hamisi olan Türk milletini ilelebet payidar eylemesini Allah'tan niyaz eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Ya Rabb, huzur ve kardeşliğimizi bozacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan milletimizi, memleketimizi, ordumuzu, yurdumuzu, ailemi İslamı halas ve emin eyle Allah'ım. Ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin, namusumuz çiğnenmesin diye en aziz varlıklarını bu yüce değerler uğruna feda eden Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne bütün şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı ömürler nasip eyle, vefat etmiş olanlara rahmet eyle Allah'ım. Milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için çalışan devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize yardım eyle, onları her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah'ım."

Kaynak: AA

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