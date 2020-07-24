Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu! Cuma hutbesinde kılıç ne anlama gelir? 86 sene sonra ilk cuma namazı bugün kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ilk namazda minberde kılıçla hutbeyi irad etti.

Ayasofya Camii 86 yıl sonra yeniden cemaatine kavuşurken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da cuma hutbesine bir Osmanlı fetih geleneği olan kılıçla çıktı.

CUMA HUTBESİNDE KILIÇ NE ANLAMA GELİR?

Osmanlı İmparatorluğu fethin sembolü olarak "Yeşil Sancak" kullanıyordu. Fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu.Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sonrası camiye çevirdiği Ayasofya, Osmanlı Devleti'nin kılıç hakkı olarak tanımlanıyor. Erbaş da bu geleneği devam ettirerek 86 yıl sonra okunan ilk hutbeye elinde kılıçla çıktı.