Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "2019 yılı vekalet ile kurban kesim bedeli yurt içi 890 TL, yurt...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "2019 yılı vekalet ile kurban kesim bedeli yurt içi 890 TL, yurt dışı 725 TL."
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "2019 yılı vekalet ile kurban kesim bedeli yurt içi 890 TL, yurt dışı 725 TL." - ANKARA
Kaynak: İHA
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