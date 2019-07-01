Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "2019 yılı vekalet ile kurban kesim bedeli yurt içi 890 TL, yurt...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "2019 yılı vekalet ile kurban kesim bedeli yurt içi 890 TL, yurt...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "2019 yılı vekalet ile kurban kesim bedeli yurt içi 890 TL, yurt dışı 725 TL."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "2019 yılı vekalet ile kurban kesim bedeli yurt içi 890 TL, yurt dışı 725 TL." - ANKARA

Kaynak: İHA
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