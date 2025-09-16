Ali Erbaş'ın görev süresinin tamamlanıp tamamlanmadığı sorusu ise gündemdeki yerini koruyor. 2017'de göreve başlayan Erbaş'ın, sekiz yıllık süresinin dolmasıyla birlikte koltuğunu devredip devretmeyeceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı 17 Eylül'de değişecek mi, Ali Erbaş'ın görev süresi bitti mi?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 17 EYLÜL'DE DEĞİŞECEK Mİ?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresi 17 Eylül'de dolacak. Yerine atanacak isim ise henüz açıklanmadı.

ALİ ERBAŞ KİMDİR?

Ali Erbaş, Türkiye'de önemli bir dinî görev üstlenen bir akademisyen ve bürokrattır. 2017 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanı olarak görev yapmaktadır. 1961 yılında Ordu'nun Yeşilköy (şimdi Altınordu) ilçesinde doğmuştur. Aslen Karadeniz kökenlidir.

Eğitim Hayatı

• 1980'li yıllarda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

• Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı.

• Eğitim sürecinde İslam tarihi ve dinler tarihi alanında uzmanlaştı.

• Fransa ve Almanya gibi ülkelerde akademik araştırmalarda bulundu.

Akademik ve Mesleki Kariyeri

• Uzun yıllar çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

• Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı ve dekanlık görevlerinde bulundu.

• 2017 yılında Cumhurbaşkanı kararıyla Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dönemi

• Türkiye'de din hizmetlerinin yönetiminden sorumlu olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en üst makamında bulunmaktadır.

• Yurt içinde ve yurt dışında din hizmetlerinin koordinasyonundan, cami ve din görevlilerinin yönetiminden, dini eğitim ve yayın faaliyetlerinden sorumludur.

• Görev süresi boyunca hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde pek çok dinî ve kültürel etkinlikte Türkiye'yi temsil etmiştir.