Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den Vali Karadeniz'e Ziyaret

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, İl Müftüsü Mustafa Soykök ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, İl Müftüsü Mustafa Soykök ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürütmüş olduğu 2021 yılı Vekalet Yoluyla Kurban Bağışı Kampanyası tanıtımı ve İl Müftülüğünce gerçekleştirilen çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Manisa'da bulunan Başkan Yardımcısı İşliyen, çalışmaları hakkında Vali Yaşar Karadeniz'e bilgi verdi. Vali Yaşar Karadeniz, ziyaret sebebiyle Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre