Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den kan bağışına destek Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den kan bağışına destek Açıklaması - Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den kan bağışına destek Açıklaması

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Türk Kızılayın kan bağışı kampanyasına katıldı.

22.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:18
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den kan bağışına destek Açıklaması

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Türk Kızılayın kan bağışı kampanyasına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı kurum binasının bahçesine Kızılay Kan Toplama Merkezine ait kan bağış tırı kuruldu.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'ın da bulunduğu kampanyaya din görevlileri de katıldı.

İşliyen, burada yaptığı konuşmada, ramazanın başlamasına az bir zaman kala güzel bir kampanyaya destek verdiklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, ramazandan önce din görevlileri ve vatandaşları kan bağışı yapmaya davet ettiğini hatırlatan İşliyen, Başkanlığın uzun süredir Türk Kızılaya özellikle kan bağışı konusunda destek verdiğini hatırlattı.

İşliyen, kan bağışı çağrısına bütün din görevlilerinin destek vereceğini dile getirerek, "İnşallah bereket ve paylaşma ayı ramazanla kan stoklarının yeniden ihtiyacı karşılar hale geldiğini göreceğiz." diye konuştu.

Altan ise koronavirüs ile mücadele sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kan bağışlarında bir düşüş olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kovid-19 sürecine stoklu girdiğimiz için şimdiye kadar durumu idare ettik. Fakat artık şartlar kritik evreye doğru gidiyor. Biz de bu manada hem vatandaşlarımızdan hem de kurumlarımızdan kan bağışlarına destek olmak için taleplerde bulunduk. Diyanet İşleri Başkanlığımıza yapmış olduğumuz talep neticesinde değerli Başkanımız Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet etti."

Bu çağrıya destek veren herkese teşekkür eden Altan, "Halkımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kan bağışı yapan kişilerin herhangi bir şekilde riski yok. Zaten gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu tedbirler çerçevesinde kendilerini ve kendimizi de koruyoruz. O yüzden vatandaşlarımızı da kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından İşliyen, bağışçı formunu doldurarak, kan verdi.

Kampanyaya, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık da katıldı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haberler
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ahmet Davutoğlu, 'Erdoğan'a ihanet etti' eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım
Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf...
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Kutsi Sezen Aksu Ebru Şallı Mustafa Keser
Spor Burak Yılmaz Loris Karius Rüştü Reçber Ergin Ataman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Tbmm Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den kan bağışına destek Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:37:48. #1.15#
title