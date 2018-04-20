Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen: "Deizm Tartışması Aldı Başını Gidiyor"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Gençlerimiz korkunç alevlerle yanan bir çukura gidiyor. Deizm tartışması aldı başını gidiyor. Bu piyasada 'yakmayan kefen' satan, 'Efendim bu terliği giyen cennete gider' diyen ve 'Efendim filan tarikatın filan koluna müntesip olursanız direkt cennete gidersiniz' diye yalanlarla uyutuyorlar." dedi.

İşliyen, Afyonkarahisar Müftülüğünün bir otelde düzenlediği "Din İstismarının Önlenmesi" konulu panelde yaptığı konuşmada, Türkiye için dünyanın her tarafında dua eden insanlar olduğunu söyledi.

Türkiye için endişe eden insanların ümitlerinin boşa çıkmamasını temenni eden İşliyen, Türkiye'nin en fazla yardım yapan ülkelerden olduğunu vurguladı.

Diyarbakır'da, 1 Kasım 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesi yaşadığı bir anısını aktaran İşliyen, şöyle konuştu:

"Bir gün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) iki gözlemci geldi. 1 Kasım seçimlerinden az önceydi. Biri Finlandiyalı, diğeri İzlandalı yaşlı başlı adamlardı. Sorular sordular sürekli. Ben de bölgeyi tanıdığım kadarıyla onlara cevaplar verdim. Kalkmadan önce bana 'Sizin soracağınız bir şeyler var mı?' dediler. 'Evet' dedim. 'Türk Ordusunun bombaladığı Kandil'de Alman vatandaşlarının ölmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?' diye sordum. 'Öyle mi?' dedi adam. 'Kandil'de Almanlar mı varmış?' dedi. 'Biz Türk halkı olarak bölgeye fazla ilgi gösterdiğiniz kanaatindeyiz' dedim. Bir de baktım, adamlar çıkıp gitmişler.

Orada herkes var. Güneydoğu'yu yakinen müşahede eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Herkes o bölgede. Urfa'nın sınırlarında Polonya'dan bile ajan yakalandı. Başka ülkelerin hesabına ajanlık yapmaya çaba gösterirken yakalandı."

"Daha çok çalışmamız lazım"

İşliyen, dünyada din adına kandırılmış insandan daha tehlikelisinin olmadığını dile getirdi.

Bu insanların, yaptıklarını Allah adına yaptıklarına inandığını belirten İşliyen, "Evet, birazcık kendimizi yormak gerekiyor. Birazcık hazırcılıktan kaçmak gerekiyor. Birazcık düşünmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Biraz inisiyatif almaları gerektiğini anlatan İşliyen, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz korkunç alevlerle yanan bir çukura gidiyor. Deizm tartışması aldı başını gidiyor. Bu piyasada 'yakmayan kefen' satan, 'Efendim bu terliği giyen cennete gider' diyen ve 'Efendim filan tarikatın filan koluna müntesip olursanız direkt cennete gidersiniz' diye yalanlarla uyutuyorlar. Onun karşısına 'tepki göstereceğim' diye çıkıp en muhallet ve sahih kaynaklarımızı anlatırken çirkin bir üslupla insanların zihinlerini bulandırmaya çalışanlar arasında ne yapsın gençlerimiz? Biz önce kendimize söylüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında bulunan insanlar olarak ilk önce çalışmamız lazım. Az çalışıyoruz, daha çok çalışmamız lazım."

Panele, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve çok sayıda davetli katıldı.