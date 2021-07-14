Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hemşehrimiz, Sayın Burhan İşliyen, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hemşehrimiz, Sayın Burhan İşliyen, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hemşehrimiz, Sayın Burhan İşliyen, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hemşehrimiz, Sayın Burhan İşliyen, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hemşehrimiz, Sayın Burhan İşliyen, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Burhan İşliyen ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre

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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hemşehrimiz, Sayın Burhan İşliyen, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti - Haberler
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