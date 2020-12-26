Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen'den seminer
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen'den seminer

26.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:22
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen'den seminer

Kütahya'nın Gediz İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan okul/kurum yöneticilerine yönelik çevrimiçi eğitimler devam ediyor.

Kütahya'nın Gediz İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan okul/kurum yöneticilerine yönelik çevrimiçi eğitimler devam ediyor.

Çevrimiçi eğitimler kapsamında "Yöneticinin Manevi Sorumlulukları" konulu seminer, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen tarafından verildi. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ve Gediz okullarında görev yapan okul yöneticileri katılım sağladı.

Yapılan çevrimiçi eğitimde "İdareciliğin bir emanet olduğu; İdarecilerin hizmetine tahsis edilen araç-gereçlerin, yalnızca hizmete mahsus olarak kullanılması gerektiği; Yöneticilerin idaresi altındakilere iyilikle, güzellikle ve adaletle yaklaşması gerektiği; Özellikle öğrenciler üzerinde onların ebedi aleme yönelik yetiştirilmelerinin önemli olduğu; Allah'ın rızasını kazanmayı unutmayacak şekilde görevlerimizi yerine getirmek gerektiği" gibi hususlar dile getirildi.

Dr.Burhan İşliyen'i Gediz'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, verdiği eğitimden dolayı Dr.Burhan İşliyen' teşekkür ederek; "Çevrimiçi programımız yöneticilerimiz açısından çok faydalı geçtiğini düşünüyorum. Seminerimize katılan tüm yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Seminerlerimiz farklı konularla yine devam edecek" dedi. - KÜTAHYA

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen'den seminer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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