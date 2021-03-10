Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen'den Belediye Başkanı Zeybek'e ziyaret
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen'den Belediye Başkanı Zeybek'e ziyaret

10.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:51
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen'den Belediye Başkanı Zeybek'e ziyaret

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.

İl Müftüsü Sinan Kazancı ile birlikte kendisini Afyonkarahisar'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Zeybek, Miraç Kandilini kutladı.

Burhan İşleyen'in görev yaptığı sürede Afyonkarahisar'a bir dinamizm kazandırdığını hatırlatan Zeybek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Afyonkarahisar'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten İşleyen de Afyonkarahisar'daki tüm Müslümanların kandilini tebrik etti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen'e ziyaretin anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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