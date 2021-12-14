Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) ev sahipliğini yaptığı "İslam Dünyasında Hicret Kavramı Çerçevesinde Göç ve İltica" temalı 7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu başladı.

TDV konferans salonunda düzenlenen sempozyumda, yurt içi ve yurt dışından 35 kişi sunum yapacak. 16 Aralık Perşembe gününe kadar sürecek program, çevrim içi de takip edilebilecek.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, göçün insanlık tarihi boyunca en kadim gerçeklerden biri olduğunu belirtti.

Düzensiz göç hareketlerinin şu an dünyanın en önemli problemlerinden biri haline geldiğini ifade eden Argun, "Göç ve diaspora hadisesi hiçbirimizin göz ardı edemeyeceği önemli bir hadisedir. Aslında insanın serüveni cennetten dünyaya göçle başlamıştır. Yola revan olanlar için her göç onurlu ve güvenli bir hayatı yaşamak için yeni bir ufuk olarak doğar. Ama eğer söz konusu yolculuk alemlerin Rabbine iman etmenin bir gereği olarak mümince bir hayatı daha rahat yaşamak amacıyla yapılırsa bu göç hicret olur. İmani ve itikadi açıdan Allah'ın dinini yaşamak bir coğrafyada mümkün olmuyorsa göç bir tercih değil, zorunluluk haline geliyor." diye konuştu.

Göçün doğuştan gelen bir insan hakkı olduğunu dile getiren Argun, şöyle devam etti:

"Göçü önlemeye çalışmak yerine düzenlemeye çalışmak gerekmektedir. Göç idareleri, göçmen bakanlıkları bu yüzden kurulmuştur. Ancak bu düzenlemelerin güvenlikçi bir perspektifle değil, insan odaklı ve insani merkezden hareketle yapılması gerekmektedir. Bugün dünyamızın daha adil, daha insani göç yönetimi ve düzenlemelerine ihtiyacı vardır. Düzensiz göç hareketleri günümüz dünyasının en önemli problemleri haline gelmiştir. Trajedi yaşanmaktadır. Küresel boyutlu olan göç bugün bütün insanlık için bir vicdan sınavı haline gelmiştir. Her türlü imkan ve kaynağa rağmen maalesef insanoğlu bu vicdan sınavında imtihanı kaybetmek üzeredir."

Göçlerin kuşak çatışmalarına, değer erozyonuna ve manevi çalkantılara sebebiyet verdiğini aktaran Argun, Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre dünyada her dakika 24 kişinin evini terk ettiğini, her 100 kişiden 4'ünün göçmen olduğunu bildirdi.

Argun, "Şayet dünyada doğduğu yeri terk ederek göçmen haline gelen insanlar bir bayrak altında toplanmış olsalardı, 200 ülke içinde dünyanın 21. en kalabalık ülkesi bir göçmen ülkesi olacaktı." dedi.

Sempozyumun açılışına Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ve yabancı öğrenciler katıldı.