Diyanet'in yurt etkinlikleri: 'Katılım zorunlu değil ama baskı var'

12.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:01

"Ankara'da gittiğim yaz okulunda bir kız intihar girişiminde bulunmuştu. Yurttaki memurlara 'Neden psikolog yok, manevi rehber var? İlahiyat okuyup nasıl yurtlarda psikolog görevi yürütürler' demiştim. 'Biz bilmeyiz, yukarıdan geliyor onlar' dediler."



Bugün avukat olan Elif, öğrenci olduğu dönem Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtta Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından atanan ve "manevi danışman" olarak görev yapan kişiye bu şekilde tepki vermiş. Elif bu konuda yalnız değil… Euronews.com'da Görüntüle