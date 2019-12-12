Diyanet'in yurt etkinlikleri: 'Katılım zorunlu değil ama baskı var'
Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından atanan “manevi danışmanlar” yeniden gündemde. Öğrenciler, Diyanet'in yurtlardaki etkisi hakkında deneyim ve düşüncelerini euronews Türkçe'ye anlattı
"Ankara'da gittiğim yaz okulunda bir kız intihar girişiminde bulunmuştu. Yurttaki memurlara 'Neden psikolog yok, manevi rehber var? İlahiyat okuyup nasıl yurtlarda psikolog görevi yürütürler' demiştim. 'Biz bilmeyiz, yukarıdan geliyor onlar' dediler."
Bugün avukat olan Elif, öğrenci olduğu dönem Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtta Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından atanan ve "manevi danışman" olarak görev yapan kişiye bu şekilde tepki vermiş. Elif bu konuda yalnız değil… Euronews.com'da Görüntüle