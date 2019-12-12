Diyanet'in yurt etkinlikleri: 'Katılım zorunlu değil ama baskı var'
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Diyanet'in yurt etkinlikleri: 'Katılım zorunlu değil ama baskı var'

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından atanan “manevi danışmanlar” yeniden gündemde. Öğrenciler, Diyanet'in yurtlardaki etkisi hakkında deneyim ve düşüncelerini euronews Türkçe'ye anlattı

12.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:01
Diyanet'in yurt etkinlikleri: 'Katılım zorunlu değil ama baskı var'

"Ankara'da gittiğim yaz okulunda bir kız intihar girişiminde bulunmuştu. Yurttaki memurlara 'Neden psikolog yok, manevi rehber var? İlahiyat okuyup nasıl yurtlarda psikolog görevi yürütürler' demiştim. 'Biz bilmeyiz, yukarıdan geliyor onlar' dediler."


Bugün avukat olan Elif, öğrenci olduğu dönem Kredi ve 'na (KYK) bağlı yurtta (DİB) tarafından atanan ve "manevi danışman" olarak görev yapan kişiye bu şekilde tepki vermiş. Elif bu konuda yalnız değil… Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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