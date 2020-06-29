Diyanet'in uzaktan eğitim yoluyla düzenlediği "Yaz Kur'an Kursları" Diyanet TV'de başladı (2)
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Diyanet'in uzaktan eğitim yoluyla düzenlediği "Yaz Kur'an Kursları" Diyanet TV'de başladı (2)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle bu yıl Yaz Kuran Kursları'nda eğitimlerin Diyanet TV üzerinden, uzaktan eğitim yoluyla yapılacağını belirterek, derslerin bugün başladığını ve 6 hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.

29.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:58

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle bu yıl Yaz Kuran Kursları'nda eğitimlerin Diyanet TV üzerinden, uzaktan eğitim yoluyla yapılacağını belirterek, derslerin bugün başladığını ve 6 hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının Diyanet TV üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle düzenlediği "Yaz Kuran Kursları Eğitim Programları", Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı açılış dersiyle başladı.

Erbaş, her yaz tatilinde olduğu gibi bu senede çocukların Kur'anı, Hazreti Muhammed'i ve İslam'ı tanıyacakları Yaz Kuran Kursları'nı başlatmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Anne babaların, çocuklara karşı birtakım sorumlulukları olduğunu ifade eden Erbaş, "Bu sorumluluklarımızdan en önemlisi, şüphesiz çocuklarımızı hak ve hakikati bilen iyi bir insan ve güzel bir Müslüman olarak yetiştirmektir. Kendileriyle barışık, Rabbini tanıyan, peygamberini seven, Kuran'ı öğrenen ve dinini bilen bireyler olmaları ve İslam ahlakıyla ahlaklanmaları için gayret etmektir." diye konuştu.

Çocukları Kuran'la ve onun evrensel ahlak ilkeleri ile tanıştırma adına Yaz Kuran Kurslarını önemli bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Erbaş, "Kuran ile tanışan nesiller, insana yakışan en güzel ziynetin adalet, merhamet, paylaşma ve yardımlaşma duyguları ile dolu bir kalp olduğunu görecektir. Peygamberimizin örnek hayatı ve eşsiz ahlakı ile tanışan çocuklarımız iyi bir insan olmanın önemini kavrayacak, vatanına milletine ve bütün insanlığa faydalı bir insan olmanın gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Kurs vesilesiyle çocukların Kuran'ın anlam dünyası ile tanışacağını, temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri en doğru yöntemlerle öğrenme imkanı bulacaklarını dile getiren Erbaş, çocukların İslam'ın temel değerleri ile tanışarak hayatlarını bu değerler üzerine inşa etme fırsatı bulacaklarını, sevgi, saygı, nezaket, zerafet hak hakikat iyilik ana-baba akraba ve yakınlara hürmet gibi ahlaki değerlerle tanışacağını, yüreklerinin birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma, paylaşma duygularıyla dolacağını söyledi. Erbaş, "Kısacası çocuklarımız İslam'ı tanımakla yer yüzündeki en yüce idealin yaratana itaat ve yaratılanlara merhamet olduğunu öğrenecektir." dedi.

Erbaş, daha önce Kuran kurslarını camilerde düzenlediklerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Fakat maalesef bu sene yaz kurslarımızı camilerimizde gerçekleştiremeyeceğiz malumunuz olduğu üzere bütün dünyayı etkisi altına alan küresel bir salgınla millet olarak mücadele içerisindeyiz. Bu çerçevede insan sağlığını korumak ve salgının muhtemel etkilerini azaltmak için camilerde ibadete ve kuran kurslarımızdaki eğitimlere ara vermek zorunda kalmıştık. Allah'a hamd olsun bugünlerde camilerimize ve cemaatle ibadet imkanına tekrar kavuştuk ancak bununla birlikte normalleşme planının birinci fazının Yaz Kuran Kurslarını kapsayacak olması ve bu kurslara kayıt yaptıran öğrencilerimizin çoğunlukla 10-15 yaş aralığında olması nedeniyle fiziksel mesafenin korunması, maske kullanımı, temizlik kurallarına riayet etme gibi hususlarda güçlük çekileceği görüldüğünden 2020 yılı Yaz Kuran Kurslarında eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla, televizyon yoluyla yapılmasını kararlaştırmış olduk."

Kitaplar ücretsiz dağıtılacak

Erbaş, Yaz Kuran Kursu Eğitim Programları'nın Diyanet TV üzerinden sürdürüleceğini belirterek, "Yaz Kuran Kursu Eğitim Programlarımız Diyanet TV ekranlarında 29 Haziran Pazartesi yani bugün başlamıştır ve 6 hafta boyunca devam edecektir." dedi.

Eğitimlerin Kuran-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenler için "Kur'an öğreniyorum", Kur'an-ı Kerim okumayı bilen bununla beraber okuyuşunu güzelleştirmek ve tecvit öğrenmek isteyenler için "Kur'an okuyorum", itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersleri için ise "Dinimi Öğreniyorum" adı altında üç farklı programdan oluşacağını belirten Erbaş, "Eğitimlerin daha verimli olması için her sene olduğu gibi bu sene de ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Bu çerçevede başkanlığımızın resmi internet sitesi üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerimiz en yakın müftülüğümüze başvurmaları halinde Yaz Kuran Kursu kitaplarını ücretsiz olarak alabileceklerdir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığımızın internet sitesinden PDF olarak kitaplara erişilebilecektir." bilgisini verdi.

Başarılı olanlara e-başarı belgesi verilecek

Dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenlerin ise "Diyanet TV YouTube" kanalı üzerinden eğitim videolarına erişilebileceğini belirten Erbaş, eğitim sonunda sistemde kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak, test usulü online değerlendirme yapılarak, başarılı olanlara e-başarı belgesi verileceğini de kaydetti.

Erbaş, anne babaların çocuklarını yaşadıkları çağı dikkate alarak yetiştirmeleri gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın her yönden gelişimi, geleceğe en iyi şekilde hazırlanması ve hayatı öğrenmesi hususunda sorumluluğumuzun büyük olduğunu asla unutmayalım. Onların maddi ihtiyaçlarının gidermek için gösterdiğimiz azim ve gayreti manevi gelişimleri için de gösterelim. Zira din ve ahlak eğitiminden uzak kalan çocuklarımızın, tarihini, toplumunu, medeniyetini tanıması ve daha iyi bir gelecek inşa etmesi oldukça zordur. Bu görevimizi ihmal etmenin, telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlara sebep olacağını asla göz ardı etmeyelim. Bu doğrultuda anne babalara düşen en önemli görev Öncelikle onlar için iyi birer örnek olmaktır. En verimli ve başarılı eğitim, aslında rol model olmaktır. Çocuklarımızın karakter inşası ve değerler eğitimi açısından, özellikle görerek ve uygulayarak öğrenebilmeleri son derece önemlidir. Dolayısıyla İslam ve Müslümanlık adına söylediğimiz bütün güzellikleri, çocuklarımız bizzat bizim hayatımızda, davranışlarımızda, sözlerimizde görmelidir."

Ailelerden sorumluluk ve gayretle hareket ederek, çocukları ders saatlerinden önce eğitim için hazırlamalarını ve şefkatle derse teşvik etmelerini isteyerek, "Böylelikle uzaktan eğitimle de olsa Yaz Kuran Kursları'mız, çocuklarımızın manevi dünyalarının imar edilmesi adına güzel sonuçlara vesile olacaktır." diye konuştu.

Kurslarının eğitim planını yaparken "tatil dönemi" olduğunu dikkate aldıklarını belirten Erbaş, "Bunun için eğitim programımız, çocuklarımızı yoracak, onların tatillerini daraltacak bir program değildir. Onlara Kuran'ı ve dini değerleri sevdirmek için kitaplar ve eğitim materyallerimiz, motivasyon merkezli bir yaklaşımla çocuklarımızın seviyesini, ilgisini, beklentisini, yaşını, yeteneğini, bilgisini ve bütün özelliklerini dikkate alarak hazırlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kısa bir zaman dilimi de olsa yaz döneminin çocukların kalbine bir iyilik tohumu ve peygamber sevgisi ekmek için yeterli bir zaman olduğunu vurgulayan Erbaş, çocuklara şöyle seslendi:

"Bu sene yaz Kuran kurslarında maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak ister evde ister tatilde, nerede olursanız olun yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV'nin yaz Kur'an kursu eğitimlerine büyük bir zevkle katılabileceksiniz. Yüce Kitabımız Kuran'ı Kerim'i öğreneceksiniz, hayatını öğrenerek Sevgili Peygamberimizi tanıyacaksınız ve emin olun hem güzel şeyler öğrenecek hem de hoşça vakit geçireceksiniz. Allah ilminizi artırsın ve ahlakınızı tıpkı yaratılışınız gibi güzel eylesin."

Erbaş, kursların faydalı ve bereketli geçmesi temennisinde bulunarak, eğitim materyallerini hazırlayanlara da teşekkür etti.

Diyanet'in uzaktan eğitim yoluyla düzenlediği 'Yaz Kur'an Kursları' Diyanet TV'de başladı (2)

Kaynak: AA

Manşet

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