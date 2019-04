Diyanet Her Geçen Gün Yozlaşan Komşuluk İlişkilerini Ele Aldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'de her geçen gün yozlaşan komşuluk ilişkilerini ele alarak Cuma hutbesinde komşuluğun önemini anlattı. Komşularla iyi geçinip komşuyu gözetmenin dinin bir emri olduğu belirtilen hutbede, özellikle aynı şehirlerde aynı apartmanda oturup da hiç komşuluk ilişkisi yaşamayanların bu durumu gözden geçirmesi istendi.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimizin "Allah katında komşuların en hayırlısı, komşusuna en güzel davranandır." Hadisi şerifinin hatırlatıldığı hutbede "Komşuluk, sosyal hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Komşularımız, her gün karşılaştığımız, huzur ve güven veren selamına alıştığımız, ihtiyaç duyduğumuzda yanı başımızda bulduğumuz insanlardır. Köyümüzün, mahallemizin, ilçemizin, şehrimizin ve ülkemizin de komşuları vardır. Her türlü komşuluk ilişkisinde esas olan ise, hakkaniyet, nezaket, saygı ve merhamettir. Ahlaki erdemlere sahip, insani değerlere saygılı, komşusunun şeref ve haysiyetini koruyan bir komşu, dünya hayatının en büyük nimetlerinden birisidir. Kıymetli Müslümanlar! Komşuların birbiri üzerinde öyle çok hakkı vardır ki, Sevgili Peygamberimiz "Cebrail, bana komşu hakkından o kadar çok bahsetti ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak zannettim" buyurur. Komşuya iyilik yapmak ve güzel davranmak, Peygamberimizin ifadesiyle, mümin olmanın gereğidir. Mümin, imanından aldığı olgunlukla, komşusunu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Maddi ya da manevi her türlü ihtiyacında komşusuna destek olur. Öyle ki, mümin bir kadın, yemek yaparken bile çorbanın suyunu biraz fazla koyarak komşusunu gözetmenin Peygamber tavsiyesi olduğunu bilir. Acı tatlı gününü paylaşmak, hastalandığında ziyaret edip, öldüğünde cenazesinde bulunmak, aile fertlerine sahip çıkmak her müminin komşuluk vazifesidir" denildi.

"Aynı apartman çatısı altında yaşayıp birbirini tanımayanlar var"

Günümüzdeki apartman yaşantısının içler acısı bir durumda olduğu belirtilen hutbede "Ne hazin bir durumdur ki, günümüzde aynı apartmanın çatısı altında yaşayan, akşam olunca aynı duvara sırtını yaslayan nice komşu, birbirini tanımamaktadır. Komşular birbirlerinden bir selamı bile esirgemekte, yaşanan acılar günlerce sonra duyulmakta, sevinçler dört duvar arasında kalmaktadır. Günümüz insanı, dünya telaşı içinde koşarken ruhunu ve gönlünü ihmal etmekte, dertlerine derman olabilecek komşuluk ilişkilerini gözden kaçırmaktadır. Komşuluğun zayıflamasıyla birlikte, maalesef birbirimizi tanıma, anlama, hoş görme, affetme gibi güzel vasıflarımız da kaybolmaktadır" ifadelerine yer verilerek herkesin komşuluk hukukuna riayet etmesi istendi. - AYDIN

