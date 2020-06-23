Diyanet: Hacı adaylarının kura hakları devredilecek, ücretleri iade edilecek
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Diyanet: Hacı adaylarının kura hakları devredilecek, ücretleri iade edilecek

DİYANET İşleri Başkanlığı, "2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir" açıklamasını yaptı.

Diyanet: Hacı adaylarının kura hakları devredilecek, ücretleri iade edilecek
23.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:54

DİYANET İşleri Başkanlığı, "2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir" açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hac ibadeti için 2 milyon 298 bin 800 vatandaşın ön kayıt yaptırdığı, 9 Ocak 2020 tarihinde, ön kayıt yaptıranlar arasından çekilen kura ile 2020 yılında hac farizasını yerine getirecek 83 bin 430 kişinin belirlendiği bildirildi. 13 Ocak 2020 tarihinden itibaren hac ücretinin ilk taksiti alınarak kesin kayıtların yapıldığı hatırlatılarak, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, dünya sağlığını etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle hac ibadetinin bu yıl eda edilememe ihtimalini dikkate alarak 2'nci ve 3'üncü taksitlerini ertelemiştir" denildi.

Başkanlığın, gelişmeleri başından beri yakından takip ettiği, bu çerçevede başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkeleri ile istişarelerde bulunduğu kaydedilirken, şartların olumlu yönde düzelme ihtimali dikkate alınarak acele bir karar verilmediğine dikkat çekildi. Kovid-19 salgın tehlikesinin hala devam etmesi nedeniyle Suudi Arabistan'ın dün hac ibadetiyle ilgili yaptığı açıklama hatırlatılırken, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun verdiği karar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgın tehlikesinin hala devam etmesi nedeniyle Suudi Arabistan dün yaptığı açıklamayla, 2020 yılı hac ibadetini sadece Suudi Arabistan sınırları içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla, sosyal mesafe ve salgından korunma yöntemleri dikkate alınarak yapılacağını, yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur. Bu çerçevede Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda; 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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