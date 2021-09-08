Diyanet 2021'de alım yapacak mı? Diyanet başvuruları başladı mı 2021? Diyanet personel alımları ne zaman?

Son Dakika: Diyanet personel alım ilanları merak ediliyor. Diyanet bünyesinde göre yapmak için KPSS sınavına giren adaylar, 2021 diyanet alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Diyanet'ten personel alımlarına ilişkin son dakika ilan duyurusu geldi. Peki, Diyanet 2021'de alım yapacak mı? Diyanet başvuruları başladı mı 2021? Diyanet personel alımları ne zaman? Diyanet alım şartları neler? Diyanet ne zaman alım yapacak? 2021 diyanet alımları ne zaman?

Son Dakika: Diyanet alımı müezzin, imam hatip, Kur'an öğreticisi alımları başladı mı? Diyanet personel alım ilanları merak ediliyor. Diyanet bünyesinde göre yapmak için KPSS sınavına giren adaylar, 2021 diyanet alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Diyanet'ten personel alımlarına ilişkin son dakika ilan duyurusu geldi. Peki, Diyanet 2021'de alım yapacak mı? Diyanet başvuruları başladı mı 2021? Diyanet personel alımları ne zaman? Diyanet alım şartları neler? Diyanet ne zaman alım yapacak? 2021 diyanet alımları ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

DİYANET 2021'DE ALIM YAPACAK MI?

Diyanet alımı müezzin, imam hatip, Kur'an öğreticisi alımları başladı mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve öğrenim durumu belirtilen toplam 30 (otuz) kadroya sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır. Sözlü sınava 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı aday çağrılacaktır.

DİYANET PERSONEL ALIM ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Öğrenim durumuna göre 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

3. Spiker unvanına başvuru yapacak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olmak,

4. Unvanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden/programlarından mezun olmak.

DİYANET ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?

1. Adaylar 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır.

2. Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 13.09.2021 - 24.09.2021 tarihleri arasında (saat 08:30-16:30 arası) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

3. Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ve MEB onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgelerini ibraz edeceklerdir.

4. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

5. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

6. Başkanlığımız "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 13.09.2021 - 24.09.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar, mezuniyet bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.