Diyanet, 2020 Hac ön kayıt tarihlerini açıkladı! Hac kayıtları ne zaman?

08.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:16

Diyanet, 2020 Hac görevini yerine getirecekler için tarihleri açıkladı. Binlerce Hacı adayı, Diyanet'in paylaşacağı Hac takvimini beklerken 11 Kasım'da ön kayıtların alınacağı öğrenildi. Hac ön kayıt nasıl yapılır? Kimler hac yapabilir?

Hac farizasını yerine getirmek isteyen Hacı adayların, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Kasım 2019 tarihinde başlayacak.

HAC ÖN KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

2020 yılında ilk defa hacca gitmek için başvuran adayların ön kayıt işlemi yapabilecek. Ön kayıtların 11 Kasım-13 Aralık 2019 tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla alınacak.

HAC KURASI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Ön kayıt işlemlerinin son bulmasının hemen ardından 2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 tarihinde çekilecek.

HAC NASIL YAPILIR?

Hacca gitmek isteyenler, yola çıkmadan önce varsa borçlarını ödemeli ve hak sahipleri ile helalleşmelidir. Günahlarının bağışlanması için tevbe edip Allah'tan af diler. Kazaya kalmış ibadetleri varsa bolca kaza eder. Yola çıkacağı zaman evinde iki rek'at namaz kılar.

İhrama girme yeri olan 'Mikat' sınırına gelmeden önce tırnaklar kesilir, gerekli vücut temizliği yapılır ve mümkünse gusledilir, değilse abdest alınır. Erkekler giydikleri bütün elbiselerini çıkararak 'Izar' ve 'Rida' denilen iki parça örtüye sarılırlar. İhramlı oldukları sürece ayak ve başlarını açık tutarlar. Kadınlar ihrama girerken elbiselerini çıkarmazlar.

Bundan sonra Mikat sınırında İhramın sünneti niyetiyle iki rek'at namaz kılınır ve hacca niyet edilerek telbiye getirilir. Böylece ihrama girilmiş olur. İhram devam ettiği sürece ihramlıya yasak olan şeylerden sakınmak gerekir.

Mekke'ye varılınca gusül yapılır veya abdest alınır. Sonra haremi şerife gidilerek Kâbe'nin etrafında kudüm tavafı yapılır ve ardından iki rek'at tavaf namazı kılındıktan sonra Safa ile Merve arasında usulüne uygun olarak sa'y yapılır. Hacı adayı bundan sonra ihramlı olarak Mekke'de kalır. Burada kaldığı süre içinde mümkünse namazları Harem-i Serif'te kılmak, fırsat buldukça nafile tavaf etmek çok sevaplıdır.

Terviye günü, yani Arefe'den bir gün önce Arafat'a çıkılır. Arefe günü güneş batıncaya kadar Arafat'ta kalınır. İbadet ve dua ile vakitler değerlendirilir. Burada öğle ile ikindi namazları cemaatle öğle vaktinde birlikte kılınır. Buna 'Cem'i Takdim' denilir. Öğleden sonra vakfe yapılır. Güneş battıktan sonra akşam namazı kılınmadan Müzdelife'ye hareket edilir. Müzdelife'de akşam ve yatsı namazları cemaatle yatsı vaktinde birlikte kılınır. Buna « Cem-i Tehir » denilir. Geceyi Müzdelife'de geçiren hacı adayları şeytan taşlamak için kullanılacak taşları burada toplar. Bayram sabahı, sabah namazı erken kılınarak, Müzdelife Vakfesi yapılır. Hava aydınlandıktan sonra Mina'ya hareket edilir.

Bayramın birinci günü mina'da sırasıyla : Akabe Cemresine yedi taş atılır.

* Saçlar tıraş edilerek ihramdan çıkılır. (İfrat haccı yapanlara kurban kesmek vacib olmadığından, bunlar Akabe Cemresine taş attıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarlar. Temettü veya Kıran haccı yapanlar Akabe Cemresi'ne taş atıp kurban kestikten sonra tıraş olur ve ihramdan çıkarlar).

* Vakit ve imkan bulunursa aynı gün Mekke'ye gidilerek farz olan ziyaret tavafı yapılır.

Bayramın ikinci günü sırasıyla: Küçük, orta ve akabe cemrelerine yedişer taş atılır. Bayramın birinci günü ziyaret tavafını yapamayanlar ikinci günde yaparlar.

Bayramın üçüncü günü : Yine küçük, orta ve akabe cemrelerine yedişer taş atılır. Aynı gün Mina'dan Mekke'ye dönülünce veda tavafı yapılarak hac vazifesi tamamlanmış olur.

Yukarıda anlatılan İfrad haccıdır. Temettü ve Kıran haclarının yapılışında bazı farklılıklar vardır.

Temettü Haccı : Temettü haccı yapacak olan kimse Mikat sınırında umre için ihrama girer. Mekke'ye gelince usulüne uygun olarak umreyi yaptıktan sonra tıraş olur ve ihramdan çıkar. Terviye gününe kadar. (Yani Arefe gününden bir gün önce) Mekke'de ihramsız olarak bekler. Terviye günü Mekke'de hac için yeniden ihrama girer ve yukarıda anlatıldığı gibi hac vazifelerini yapar.

Ancak ifrad haccından farklı olarak:

1. Bayramın birinci günü Cemre Akabesine taş attıktan sonra kurban keser, ondan sonra tıraş olur ve ihramdan çıkar.

2. Ziyaret tavafından sonra haccın say'ını yapar.

Kıran Haccı: Kıran haccı yapacak olan mikat sınırında hem hac, hem de umreye ikisine birden niye ederek her ikisi için de bir ihrama girer. Mekke'ye varınca önce umre yapar, umreyi tamamladıktan sonra haccın kudüm tavafını, peşinden de haccın say'ını yapar. Fakat ihramdan çıkmaz. İhramlı olarak bekleyip terviye günü gelince Arafat'a çıkarak tarif edildiği gibi hac vazifelerini yerine getirir. Kıran haccında da ifrad haccından farklı olarak: Bayramın birinci günü Cemre Akabesine taş attıktan sonra kurban keser, ondan sonra tıraş olur ve ihramdan çıkar.

HAC KİMLERE FARZDIR?

Gücü yeten, yani zengin ve sağlıklı olan Müslüman'ın hayatında bir kez haccetmesi farzdır. Bir kimseye haccın farz olabilmesi için:

Bir kimsenin hac ibadetiyle yükümlü sayılması için; Müslüman, akıllı, erginlik çağına ulaşmış, hür, hac için yeterli malî imkâna sahip ve bu ibadeti yerine getirecek vakte erişmiş olması şarttır. Bu şartlardan birini taşımayan kimseye hac farz olmaz.

Üzerine farz olduğu halde bir takım gerekçelerle bu önemli ibadeti yerine getirmeyip ileri yaşlara ertelemek dinen uygun değildir. Bu şekilde haccını erteleyip daha sonra bizzat hac yapamayacak duruma düşen kimse, yerine bedel (vekil) göndermek zorunda kalır.