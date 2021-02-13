Diyalizde başlayan aşkları evlilikle taçlandı

Mardin'de böbrek yetmezliği tanısı konulan Nurcan Deniz ve Mustafa Öner'in diyalizde başlayan aşkları evlilikle taçlandı.

Kentin ilçelerinden Dergeçit'te yaşayan Nurcan Deniz (21) ile Midyat'ta oturan Mustafa Öner, 2 yıl önce Midyat Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinde tanıştı.

Birbirlerine ilk görüşte aşık olan gençler, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek karşı çıkan ailelerini de ikna edip 2 ay önce dünyaevine girdi. Birbirlerine can yoldaşı olan çift, tedavilerini birlikte sürdürüyor.

"Mutluyuz, huzurluyuz"

Nurcan Deniz Öner, AA muhabirine, 6 yıldan bu yana diyalize girdiğini söyledi.

Tedavi sürecinde tanıştığı eşiyle birbirlerine aşık olduklarını anlatan Öner, "İnşallah aşkımız hiç bitmez, ömür boyu devam eder. Mutluyuz, huzurluyuz." dedi.

Öner, hayatlarının çok güzel geçtiğini belirterek, "Hiç pişman değilim. İyi ki onunla evlendim. Ben Arapça biliyorum, o Kürtçe biliyor. Ortak dilimiz Türkçe. Allah mutluluğumuzu bozmasın inşallah." ifadelerini kullandı.

"Ömür boyu birbirimizin elini tutacağız"

Mustafa Öner de hastaneye gittiğinde diyalize girecekken çok sinirli olduğunu, o anda eşini gördüğünü belirtti.

"Ben diyalize girecektim. O da diyalizden çıkmıştı. Kapıda karşılaşmıştık. Görür görmez aşık olduk birbirimize. Sonra tanıştık." ifadelerini kullanan Öner, gün geçtikçe birbirlerine duydukları sevginin geliştiğini anlattı.

Öner, "Zaman geçtikçe bu, aşktan daha da öteye geçti. Ailelerimize durumu anlattık. Sağlık sorunlarımız nedeniyle ilk başta karşı çıktılar. 'Ne olursa olsun hep birlikte olacağız.' dedik. Sonra eşimi istemeye gittik. Onun ailesi de karşı çıktı önce. Eşim de ailesiyle görüştü ikna etti. Ondan sonra da en büyük destekçimiz onlar oldu. Şimdi hep yanımızdalar." diye konuştu.

Birbirlerine refakat ettiklerini dile getiren Öner, birlikte hastaneye gidip geldiklerini kaydetti.

Bir günlerinin diyalizle geçtiğini belirten Öner, "Eşim o gün konuşamıyor bile. O gün yemeği ben yapıyorum. Diğer günler yemeği birlikte hazırlıyoruz. Ertesi gün ise bambaşka bir gün oluyor. Bir gün varız, bir gün yokuz. İlk günden beri eşimle 'Ömür boyu birbirimiz elini tutacağız, bütün zorlukları yeneceğiz' dedik ve el ele tutuştuk." dedi.

Öner, rahatsızlığı nedeniyle eğitimini tamamlayamadığını, çalışamadığını anlatarak, "Liseyi dışarıdan okumaya başladım. Allah'a binlerce şükür devletimiz bizlere 800'er lira veriyor. Tek sıkıntımız ev borcumuz. Başka bir sıkıntımız yok. Borcumuz bitse maaşımızla geçiniriz." ifadelerini kullandı.

Nurcan Deniz ve Mustafa Öner'in hastanede başlayan aşklarına tanık olan hemşire Nur Güzel de çiftin evlenmelerinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar