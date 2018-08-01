Diyaliz Ünitesinde Yatak Sayısı Arttırıldı
Kırklareli Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren diyaliz ünitesinde yatak ve makine sayısı arttırıldı.
Kırklareli Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren diyaliz ünitesinde yatak ve makine sayısı arttırıldı.
Kırklareli Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, ihtiyacın artması üzerine yatak sayısı ve diyaliz makinesi sayısı 9'dan 13'e çıkarıldığı aktarıldı.
Açıklamada, haftanın üç günü üç seans olacak şekilde gece seanslarına başlandığı ifade edildi.
Hizmet kalitesini artırmak adına çalışmalar yapıldığının vurgulanan açıklamada, diyaliz sırası bekleyen hastaların da hizmet almaya başladıkları kaydedildi.